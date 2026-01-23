AK Parti Karatay teşkilatı mahalle çalışmalarını masaya yatırdı

AK Parti Karatay İlçe Başkanlığı tarafından düzenlenen mahalle buluşmasında, Karatay’daki çalışmalar ile mahallelerin ihtiyaç ve talepleri ele alındı.

AK Parti Karatay İlçe Başkanlığı tarafından düzenlenen ve Karatay Belediyesi'nin ev sahipliğinde gerçekleştirilen mahalle buluşması, Karkent Emekli Konağı'nda yapıldı. Toplantıda Karatay genelinde yürütülen çalışmalar değerlendirilirken, mahallelerin ihtiyaç ve talepleri ile teşkilat faaliyetleri de ele alındı.

GENİŞ KATILIMLI MAHALLE BULUŞMASI

Karkent Emekli Konağı'nda gerçekleştirilen toplantıya; AK Parti Konya İl Başkan Yardımcısı ve Yerel Yönetimler Başkanı Kazım Küçükçöğen, AK Parti İl Yönetim Kurulu Üyeleri Havvanur Poçanoğlu ve Fatma Aksöz Edirneligil, AK Parti Karatay İlçe Başkanı Akif Demirci, Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, AK Parti Karatay Kadın Kolları Başkanı Hülya Işık, AK Parti Karatay Gençlik Kolları Başkanı Abdülsamed Altunay, AK Parti Karatay İlçe Yönetim Kurulu Üyeleri, Karatay Belediyesi Meclis Üyeleri ile Araplar, Erenler, Fevzi Çakmak ve Ulubatlı Hasan Mahallelerinin üç kademe mahalle yönetimleri ve mahalle başkanları katıldı.

Toplantıda mahallelerden gelen görüş ve öneriler dinlenirken, Karatay'da hayata geçirilen ve planlanan projeler hakkında değerlendirmelerde bulunuldu. Karşılıklı istişarelerin ön planda olduğu buluşmada, hizmetlerin daha etkin ve verimli şekilde sürdürülmesi için yapılacak çalışmalar ele alındı.

DEMİRCİ: BİRLİK VE BERABERLİĞİ GÜÇLENDİRİYORUZ

AK Parti Karatay İlçe Başkanı Akif Demirci, mahalle buluşmalarının temel amacının birlik ve beraberliği güçlendirmek olduğunu belirterek, Ramazan ayına kadar bölge bölge toplantılarını tamamlamayı hedeflediklerini söyledi.

Ulubatlı Hasan, Fevzi Çakmak, Araplar ve Erenler Mahallelerinin üç kademe mahalle başkanlarıyla birlikte merkez mahallelerde bir araya geleceklerini ifade eden Demirci, bu toplantılarda 2026 yılında yapılacak çalışmaların ele alınacağını ve seçim sürecine yönelik teşkilat faaliyetlerinin değerlendirileceğini kaydetti. Mahalle sandık kurullarına yönelik kapsamlı bir çalışma yürütüleceğini vurgulayan Demirci, sandık bazlı hazırlıkların şimdiden başlatılacağını belirtti.

Mahallelerin teşkilat çalışmalarının merkezinde yer aldığını ifade eden Akif Demirci, sokak sokak ulaşılabilecek kişi sayısının büyük önem taşıdığını dile getirerek, mahalle ziyaretlerinin artırılacağını söyledi. Demirci, Ramazan ayında ise "Gönül Sofraları” programları düzenleyerek her gönle dokunmayı amaçladıklarını sözlerine ekledi.

GENÇLERE SANDIK VE MÜŞAHİTLİK ÇAĞRISI

AK Parti Karatay İlçe Gençlik Kolları Başkanı Abdülsamed Altunay ise konuşmasında, programa katılım sağlayanlara teşekkür ederek seçim sürecine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Seçimlerin hayatın önemli bir parçası olduğunu ifade eden Altunay, önlerinde başarıyla tamamlanacağına inandıkları bir seçim süreci bulunduğunu belirterek, bu süreçte gençlerin müşahitlik ve sandık kurullarında daha fazla görev almasını istediklerini söyledi.

KADIN KOLLARI SAHADA OLMAYA DEVAM EDİYOR

AK Parti Karatay İlçe Kadın Kolları Başkanı Hülya Işık da mahalle çalışmalarının aralıksız sürdüğünü belirterek, bundan sonraki süreçte ziyaret faaliyetlerine ağırlık vereceklerini vurguladı. Günlük mahalle faaliyetleri kapsamında her mahallede düzenli ev ziyaretleri gerçekleştirdiklerini aktaran Hülya Işık, kadın kolları olarak sahada olmaya devam edeceklerini ifade etti.

KILCA: TEŞKİLATIMIZLA UYUMLU BİR ÇALIŞMA YÜRÜTÜYORUZ

Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, teşkilat mensuplarını tebrik ederek, birlik ve beraberlik içerisinde yürütülen saha çalışmalarının önemine vurgu yaptı. Teşkilatla uyumlu bir şekilde sahada olmaya devam ettiklerini belirtti.

‘Yerel yönetimler olarak Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın yol arkadaşı ve destekçisiyiz' diyen Kılca; il ve ilçe teşkilatlarının sahada büyük bir özveriyle görev yaptığını söyledi. Teşkilat mensuplarının ailelerinden, işlerinden ve zamanlarından fedakarlık ederek çalıştıklarını vurgulayan Başkan Kılca, tüm teşkilat üyelerine teşekkür etti.

Muhtarların mahalle sorunlarını kendilerine ilettiğini ve bu taleplere imkanlar dahilinde hızlı şekilde destek verdiklerini ifade eden Başkan Kılca, toplantının gerçekleştirildiği dört mahallenin Karatay nüfusunun yaklaşık beşte birine karşılık geldiğine dikkat çekerek, bu bölgelerde yapılan istişareleri önemsediklerini kaydetti.

KÜÇÜKÇÖĞEN: VERİMLİ BİR İSTİŞARE TOPLANTISI OLDU

Son olarak konuşan AK Parti Konya İl Başkan Yardımcısı ve Yerel Yönetimler Başkanı Kazım Küçükçöğen, muhtarların mahallelere ve yerel yönetime sahip çıkmasının son derece kıymetli olduğunu ifade etti.

Kadın ve gençlik kollarının sahadaki özverili çalışmalarının da takdire şayan olduğunu belirten Küçükçöğen, toplantının samimi ve verimli bir istişare ortamında gerçekleştiğini söyledi. Bu birlikteliğin kendileri açısından son derece anlamlı ve motive edici olduğunu ifade eden Küçükçöğen, teşkilat mensuplarının ortaya koyduğu gayret ve heyecanın kendilerini daha fazla çalışmaya sevk ettiğini belirterek, bu emeğin karşılığını verebilmek adına var güçleriyle çalışmayı sürdüreceklerini kaydetti.

