GÜNCEL KONYA EKONOMİ SPOR SİYASET EĞİTİM YAŞAM DÜNYA KÜLTÜR-SANAT SAĞLIK TEKNOLOJİ RESMİ İLANLAR
Son Dakika
KONYA Haberleri

AKOM duyurdu! Konya’nın 7 ilçesine kar geliyor

Selman Kaya
Muhabir

- Güncelleme Tarihi:

AKOM duyurdu! Konya’nın 7 ilçesine kar geliyor

Konya Büyükşehir Belediyesi Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM), Konya ve çevresinde hava durumu ile ilgili önemli bir uyarı yaptı.

Konya'da kar yağışı hayatı olumsuz etkiliyor

Bölge genelinde parçalı ve çok bulutlu bir hava beklenirken, aralıklı yağmurun yanı sıra bazı ilçelerin yüksek kesimlerinde karla karışık yağmur ve kar yağışı etkili olacak.

KONYA'NIN 7 İLÇESİNE KAR GELİYOR

Uyarıya göre, özellikle Derbent, Halkapınar, Hadim, Hüyük, Kadınhanı, Seydişehir ve Taşkent ilçelerinin yüksek bölgelerinde karla karışık yağmur ve kar yağışı bekleniyor.

Yetkililer, yoğun yağış ve kar nedeniyle şu risklere dikkat çekti:

Buzlanma ve don olayları,

Sel ve su baskınları,

Yüksek kesimlerde tipi ve görüş kaybı.

Vatandaşların, özellikle sürücülerin bu tür olumsuzluklara karşı tedbirli olması istendi. Konya'da hava koşullarının etkisine karşı dikkatli ve hazırlıklı olunması çağrısı yapıldı.

Son dakika gelişmelerden anında haberdar olmak için WhatsApp haber grubumuza katılabilirsiniz. Yeni Konya WhatsApp haber kanalımız için tıklayınız!

Yorum Yap

Önemli Not: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan yenikonya.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Bu habere henüz yorum yapılmadı. İlk yorumu siz yapın!
X
Yorum Yazma Sözleşmesi
“Sayfamızın takipçileri suç teşkil edecek, yasal olarak takip gerektirecek,hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, ahlaka aykırı, müstehcen, toplumca genel olarak kabul görmüş kurallara aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde hiçbir yorumu bu web sitesinin hiçbir sayfasında paylaşamazlar. Bu tür içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk yorumu gönderen takipçiye aittir. yenikonya.com.tr'ye yapılan yorumlar arasından uygun görmediklerini herhangi bir gerekçe belirtmeksizin yayınlamama veya yayından kaldırma hakkına sahiptir. Konhaber başta yukarıda sayılan hususlar olmaz üzere kanun hükümlerine aykırılık gerekçesi ile her türlü adli makam tarafından başlatılan soruşturma kapsamında kendisinden Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 332.maddesi doğrultusunda istenilen yorum yapan takipçilerine ait ip bilgilerini ve yapmış olduğu yorumları paylaşabileceğini beyan eder ”
İlginizi Çekebilir
BENZER HABERLER