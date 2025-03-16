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Aksaray’daki bir belediyeden müjde! TAM 12 gün sürecek

Meltem Gürbüz
İnternet Editörü

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Aksaray’daki bir belediyeden müjde! TAM 12 gün sürecek

Ortaköy Belediyesi, dar gelirli vatandaşlar için arsa tahsis sürecini başlatıyor. Başvurular, 17 Mart 2025 Pazartesi günü başlayacak ve 28 Mart 2025 Cuma günü sona erecek.

Başvuru Şartları:

T.C. vatandaşı olmak
Dar gelirli olmak
Ortaköy Belediyesi sınırları içinde konut veya arsa sahibi olmamak
En az bir yıldır ilçede ikamet etmek

Puanlama Sistemi Uygulanacak

Başvuruların yoğun olması durumunda, aile nüfusu, engelli bireylerin durumu, gelir düzeyi ve şehit-gazi yakınlığı gibi kriterlere göre puanlama yapılacak.

Toplam 50 Arsa Tahsis Edilecek

Başvurular, Ortaköy Belediyesi Destek Hizmetleri Müdürlüğü'nden gerçekleştirilecek.

Dar gelirli vatandaşlar için büyük bir fırsat sunan bu projeye, başvuru yapacak vatandaşların gerekli belgelerle birlikte belirtilen tarihler arasında müracaat etmeleri gerekiyor.

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