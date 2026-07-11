Aksaray-Konya yolunda feci kazada hayatını kaybeden 3 kişilik aileye son veda
Aksaray-Konya yolunda trafik kazasında hayatını kaybeden aynı aileden 3 kişinin cenazeleri memleketleri Kayseri’de toprağa verildi.
Yenikent beldesi yakınlarında dün meydana gelen trafik kazasında yaşamını yitiren baba Adem (55), anne Çiğdem (52) ve oğlu Emircan Gündüz'ün (25) cenazeleri yakınları tarafından alınarak Kayseri'ye getirildi.
Hulusi Akar Camisi'nde kılınan cenaze namazının ardından anne, baba ve oğullarının cenazeleri Erkilet Bülbül Mezarlığı'na defnedildi.
Cenaze törenine, ailenin yakınları ile vatandaşlar katıldı.
Aile bireylerinin, İzmir'deki akrabalarının düğününden dönerken kaza yaptığı öğrenildi.
Olay
Adem Gündüz idaresindeki 50 AEG 167 plakalı hafif ticari araç, dün Aksaray-Konya kara yolu Yenikent beldesi yakınlarında sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrilmiş, kazada anne Çiğdem ile oğlu Emircan Gündüz olay yerinde, baba Adem Gündüz ise kaldırıldığı Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde hayatını kaybetmişti.
Kazada yaralanan diğer oğulları Bedirhan Gündüz'ün (18) de sağlık durumunun ağır olduğu öğrenilmişti.
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