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Akşehir’de uyuşturucu operasyonu: 1 tutuklama

Akşehir’de uyuşturucu operasyonu: 1 tutuklama
Konya’nın Akşehir ilçesinde polis ekiplerince şüphe üzerine durdurulan araçta yapılan aramada uyuşturucu madde ele geçirilirken, gözaltına alınan 3 şüpheliden 1’i tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Akşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yürütülen çalışmalar kapsamında şüpheli görülen bir araç durduruldu. Araçta ve araç içerisinde bulunan şahısların üzerlerinde yapılan aramalarda bir miktar uyuşturucu madde ele geçirildi.

Olayla ilgili olarak R.K., R.D. ve K.Ç. isimli şüpheliler gözaltına alınarak emniyete götürüldü. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden R.K., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. R.D. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. K.Ç. ise işlemlerinin ardından serbest kaldı.

Kaynak: İHA

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