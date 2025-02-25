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Ali Yerlikaya duyurdu! Konya’daki kazada şehit olan polisin kimliği belli oldu

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Ali Yerlikaya duyurdu! Konya’daki kazada şehit olan polisin kimliği belli oldu

Kaza, akşam saatlerinde Karatay ilçesi Okyar Caddesi ile Saadet Caddesi'nin kesiştiği kavşakta meydana geldi.

Polis ekibinin bulunduğu araç ile TIR çarpıştı. Kazanın şiddetiyle araçta bulunan üç polis memurundan biri şehit olurken, iki polis ağır yaralandı.

Kazada ağır yaralanan 2 polis memuru, Konya Şehir Hastanesine sevk edilerek tedavi altına alındı.

Bakan Yerlikaya duyurdu

Konuya ilişkin başsağlığı mesajında bulunan İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, kazada şehit olan polis memurunun Onur Şirin olduğunu duyurdu. Ayrıca aynı ekipte ağır yaralanan polis memurlarının Hüseyin Sağlam ve Oğuz Demirkır olduğu bilgisi de yer aldı.

Bakan Yerlikaya paylaşımında şu ifadelere yer verdi;

"Milletimizin başı sağ olsun. Konya Karatay İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı polis ekiplerimizin devriye görevini yerine getirdiği esnada meydana gelen trafik kazasında Polis Memurumuz Onur Şirin olay yerinde şehit oldu. Aynı ekipte bulunan Polis Memurlarımız Hüseyin Sağlam ve Oğuz Demirkır ise ağır yaralandı. Kahramanımızın şehadetinden derin üzüntü duydum. Şehidimize Allah'tan rahmet; kederli ailesine, kahraman Emniyet Teşkilatımıza ve Milletimize başsağlığı diliyorum. Yaralanan kahramanlarımıza da acil şifalar diliyorum. Makamı âli olsun."

 

Kaynak: Haber Merkezi

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