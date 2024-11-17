ASRİAD Konya Van’da üçlü ticaret zirvesine katıldı

Asrın İş İnsanları Derneği (ASRİAD) tarafından Türk, İran ve Belarus vatandaşı iş insanlarının katılımıyla düzenlenen Üçlü Ticaret Zirvesi Van’da gerçekleştirildi.

İnşaat, metal, mobilya, turizm, otomotiv, plastik, kimya ve kozmetik, tekstil, lojistik, gıda, elektrik elektronik ve enerji sektöründe hizmet vermekte olan ikiyüzden fazla iş insanının katıldığı Van Üçlü Ticari Zirvesi'nde, yapılan B2B görüşmeler sonrası büyük hacimli çok sayıda ticari anlaşmalara imza atıldı. ASRİAD Konya Şube Başkanı Abdullah Karabağ ve ASRİAD Konya Şubesi Yönetim Kurulu Üyeleri de zirveye katılarak sektörleri ve Konya hakkında katılımcılara bilgi verdi.

‘VERİMLİ BİR ORGANİZASYON OLDU'

Asrın İş İnsanları Derneği (ASRİAD) Konya Şube Başkanı Abdullah Karabağ, ASRİAD Genel Merkezi tarafından ASRİAD Van Şubesi'nin ev sahipliğinde düzenlenen Üçlü Ticaret Zirvesi'nin verimli bir organizasyon olduğunu ifade etti. Büyük teknoloji atılımları, yetişkin insan gücü ve konjonktürel avantajları nedeniyle ülkemizin ticari anlamda her daim önemli bir partner olduğunu vurgulayan Başkan Karabağ, bu imkanı hep birlikte iyi değerlendirmemiz gerektiğinin altını çizdi.

Karabağ, " Konya Üretim, istihdam ve ihracat hedeflerine kararlı adımlarla ilerliyor!. ASRİAD Konya Şubesi olarak bizlerde Konya'nın üretim, istihdam ve ihracat hedeflerine kararlı adımlarla ulaşması adına üyelerimiz ile birlikte üzerimize düşenin fazlasını yapmaya gayret ediyoruz. ASRİAD Van Şubesinin ev sahipliğinde düzenlenen "Üçlü Ticaret Zirvesi"nde İnşaat, metal, mobilya, turizm, otomotiv, plastik, kimya-kozmetik, tekstil, lojistik, gıda, elektrik elektronik ve enerji sektöründe hizmet vermekte olan Türk-İranlı ve Belaruslu 265 iş insanı birbirleriyle B2B görüşmeler sonrası yapılan iş anlaşmaları neticesinde ilk oturum sonunda toplam 40 milyon 600 bin TL'lik ciroya imza atıldı. "Üçlü Ticaret Zirvesi"nin gerçekleşmesini sağlayan ASRİAD Genel Başkanı Cemil Yıldız ve Yönetim Kurulu Üyelerine, ev sahiplikleri için de ASRİAD Van Şube Başkanı Taner Han ve ekibine teşekkür ederim” ifadelerini kullandı.

(Sibel Elmas)