Bakan Yerlikaya Konya’da çöken apartmanda kurtarılanları ziyaret etti

Konya’da çöken 4 katlı binanın enkazındaki arama kurtarma çalışmaları yaklaşık 12 saattir aralıksız devam ediyor. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, enkaz altından yaralı şekilde kurtarılan 3 vatandaşı hastanede ziyaret etti.
Konya'da 24 Ocak Cuma akşamı saat 20.05'te çöken 4 katlı Taşoluk Apartmanı çöktü. Binanın enkazında 5 kişinin kaldığının bildirilmesi üzerine adrese çok sayıda kurtarma ekibi sevk edildi.
3 KİŞİ SAĞ OLARAK KURTARILDI
Sağ olarak kurtarılan 3 kişi, daha sonra olay yerinde bekleyen ambulanslarla kaldırıldıkları hastanede tedavi altına alındı.
Enkaz altındaki çalışmalar devam ederken, 2 kişinin daha enkaz altında olduğu değerlendiriliyordu.
ACI HABER GELDİ
Enkaz altında olan 2 kişiden birine daha ulaşıldı.Ulaşılan kişiyi çıkarmak için çalışmalar hummalı bir şekilde devam ederken acı haber geldi.
Enkazda ulaşılan kişinin yaşamını yitirdiği öğrenildi.
BAKAN YERLİKAYA'DAN YARALILARA ZİYARET
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, enkaz altndan yaralı şekilde kurtarılan 3 vatandaşı hastanede ziyaret etti.
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