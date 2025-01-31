Başarılı sporcular Başkan Adil Bayındır’ı ziyaret etti

Ankara'da gerçekleştirilen MMA Süper Lig Türkiye şampiyonasına katılan Beyşehirli sporcular bu turnuvadan 1 altın 2 gümüş madalya ile döndü.
83.9 kiloda turnuvaya katılan Gürsel Canan altın madalya, + 93 kg da Muammer Enes Özkayabaşı ve 77 kiloda Emiralp Can gümüş madalya kazandılar.
Başarılı sporcular antrenörleri Tayfun Muştu ile birlikte Belediye Başkanı Adil Bayındır'ı makamında ziyaret ettiler. Beyşehirli gençlerin sporda da Beyşehir'in adını duyurmaya devam ettiklerini belirten Belediye Başkanı, sporcuları ve antrenörlerini tebrik etti.
(Sibel Elmas)