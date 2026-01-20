Başkan Altay Beyşehir ve Derebucak belediyelerini ziyaret etti

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Beyşehir Belediye Başkanı Adil Bayındır ve Derebucak Belediye Başkanı Ahmet Kısa’yı ziyaret ederek yatırım ve projelerle ilgili istişarelerde bulundu.

Ziyaretler kapsamında ilk olarak AK Parti Beyşehir İlçe Başkanı Kahraman Şanal ile Beyşehir Belediyesi'nde Belediye Başkanı Adil Bayındır ile bir toplantı gerçekleştiren Başkan Altay daha sonra Derebucak Belediyesi'ni ziyaret ederek Belediye Başkanı Ahmet Kısa ile de bir araya gelerek yatırımlar ve projeler hakkında istişarelerde bulundu.





Konya'nın 31 ilçesiyle birlikte bir bütün olduğunu ve her ilçenin birbirinden değerli olduğunu vurgulayan Başkan Altay, "Bugün Beyşehir ve Derebucak belediyelerimizi ziyaret ettik. Oldukça verimli geçen toplantılarda ilçelerimize yönelik yürüttüğümüz çalışmalar ve hedeflenen projeler üzerine istişarelerde bulunduk. İlçelerimiz için birlik, beraberlik ve ortak akılla çalışmaya devam ediyoruz. Konya'mızın tüm ilçelerinde hemşehrilerimizin yaşam kalitesini artırmaya yönelik gayretimiz kararlılıkla sürecek” ifadelerini kullandı.

Kaynak: Konya Büyükşehir Belediyesi Basın Bürosu