Başkan Altay Beyşehir ve Derebucak belediyelerini ziyaret etti
Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Beyşehir Belediye Başkanı Adil Bayındır ve Derebucak Belediye Başkanı Ahmet Kısa’yı ziyaret ederek yatırım ve projelerle ilgili istişarelerde bulundu.
Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Beyşehir ve Derebucak belediyelerini ziyaret etti.;
Ziyaretler kapsamında ilk olarak AK Parti Beyşehir İlçe Başkanı Kahraman Şanal ile Beyşehir Belediyesi'nde Belediye Başkanı Adil Bayındır ile bir toplantı gerçekleştiren Başkan Altay daha sonra Derebucak Belediyesi'ni ziyaret ederek Belediye Başkanı Ahmet Kısa ile de bir araya gelerek yatırımlar ve projeler hakkında istişarelerde bulundu.
Konya'nın 31 ilçesiyle birlikte bir bütün olduğunu ve her ilçenin birbirinden değerli olduğunu vurgulayan Başkan Altay, "Bugün Beyşehir ve Derebucak belediyelerimizi ziyaret ettik. Oldukça verimli geçen toplantılarda ilçelerimize yönelik yürüttüğümüz çalışmalar ve hedeflenen projeler üzerine istişarelerde bulunduk. İlçelerimiz için birlik, beraberlik ve ortak akılla çalışmaya devam ediyoruz. Konya'mızın tüm ilçelerinde hemşehrilerimizin yaşam kalitesini artırmaya yönelik gayretimiz kararlılıkla sürecek” ifadelerini kullandı.
Önemli Not:
Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir.
Yazılan yorumlardan yenikonya.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Bu habere henüz yorum yapılmadı. İlk yorumu siz yapın!
X
Yorum Yazma Sözleşmesi
“Sayfamızın takipçileri suç teşkil edecek, yasal olarak takip gerektirecek,hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı,
küçük düşürücü, kaba, ahlaka aykırı, müstehcen, toplumca genel olarak kabul görmüş kurallara aykırı,
kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde hiçbir
yorumu bu web sitesinin hiçbir sayfasında paylaşamazlar.
Bu tür içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk yorumu gönderen takipçiye aittir. yenikonya.com.tr'ye yapılan yorumlar arasından uygun görmediklerini herhangi bir gerekçe belirtmeksizin yayınlamama veya yayından kaldırma hakkına sahiptir. Konhaber başta yukarıda sayılan hususlar olmaz üzere kanun hükümlerine aykırılık gerekçesi ile her türlü adli makam tarafından başlatılan soruşturma kapsamında kendisinden Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 332.maddesi doğrultusunda istenilen yorum yapan takipçilerine ait ip bilgilerini ve yapmış olduğu yorumları paylaşabileceğini beyan eder ”