Başkan Altay: “Çanakkale vatan sevgisinin destanlaştığı kutlu bir zaferdir”

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi’nin 110. yıl dönümü dolayısıyla yayımladığı mesajında, “Milletimizin içinde bulunduğu zorluklara ve imkânsızlıklara rağmen yüreklerindeki imanla dünyanın en güçlü ordularına karşı verdiği destansı bir mücadele; vatan sevgisinin destanlaştığı kutlu bir zaferdir” dedi.

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Başkan Altay mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Milletimiz tarih boyunca vatanı, bayrağı, mukaddesatı ve istiklali için canını ortaya koymuş, esarete asla boyun eğmemiştir.

Çanakkale Zaferi ise, milletimizin içinde bulunduğu zorluklara ve imkânsızlıklara rağmen yüreklerindeki imanla dünyanın en güçlü ordularına karşı verdiği destansı bir mücadele; vatan sevgisinin destanlaştığı kutlu bir zaferdir. Bundan tam 110 yıl önce, tarihin gördüğü en büyük kahramanlıklardan biri Çanakkale'de yaşandı. Yiğit Anadolu insanının göğsünde iman, kalbinde vatan sevgisi vardı. İşte bu ruhla, vatanımızın her köşesinden bir çığ gibi kopup gelen kahramanlar, sarsılmaz imanıyla ve yüreğinde çağlayan bağımsızlık aşkıyla dünyanın her yerinden gelen düşmana geçit vermedi.

Çanakkale, sadece askeri bir başarı değil, aynı zamanda milletimizin kaderini değiştiren bir dönüm noktasıdır. Ecdadımızın kararlılığı, fedakârlığı ve cesareti, dünya tarihinde eşi benzeri olmayan bir destanı ortaya çıkardı.

Milli şairimiz Mehmet Akif Ersoy'un "Ne büyüksün ki kanın kurtarıyor tevhidi. Bedr'in aslanları ancak, bu kadar şanlı idi” dizeleri ile aktardığı Çanakkale Zaferi; Türk milletinin esarete asla boyun eğmeyeceğini tüm dünyaya ilan eden en önemli nişanelerden biridir.

Bugün huzur ve güven içinde yaşadığımız bu vatan toprakları, dün cephelerde canlarını feda eden ecdadımızın aziz hatıraları üzerine kuruludur. Bugün aynı ruhla ecdadımızın kutlu mirasını yaşatmaya, gençlerimizi Çanakkale şuuruyla yetiştirmeye ve yarınlara güçlü bir şekilde yürümeye devam ediyoruz.

İmanla, inançla ve nice fedakârlıklarla örülmüş Çanakkale Zaferi'nin 110'uncu yıl dönümünü büyük bir gururla yaşadığımız bu günde Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere tüm kahramanlarımızı, şehitlerimizi ve gazilerimizi şükranla, minnetle yâd ediyorum.

Aziz şehitlerimizin ruhları şâd, mekânları cennet olsun.”

Kaynak: Haber Merkezi