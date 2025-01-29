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Başkan Altay’dan Konyalı öğrencilere davet!

Sibel Elmas
Muhabir
Başkan Altay’dan Konyalı öğrencilere davet!
Türkiye’nin TÜBİTAK destekli ilk ve en büyük bilim merkezi olan Konya Bilim Merkezi yarıyıl tatilinde öğrencilerden ve ailelerden yoğun ilgi görüyor. Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Konya Bilim Merkezi’nde yıl boyunca çeşitli bilimsel faaliyetler gerçekleştirdiklerini, yarıyıl tatilinde de öğrenciler için birbirinden güzel etkinlikler hazırladıklarını belirterek, “Tüm öğrencilerimizi aileleriyle birlikte Bilim Merkezimizde kaliteli zaman geçirmeye davet ediyorum” dedi. Konya’dan ve farklı şehirlerden etkinliklere katılan öğrenciler ve aileleri Başkan Altay’a teşekkür etti.

Konya Büyükşehir Belediyesi, Konya Bilim Merkezi'nde yarıyıl tatilinde düzenlediği etkinliklerle aileleri ve öğrencileri bilimle buluşturuyor.

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, çocukların ve gençlerin yoğun bir tempoda geçen eğitim-öğretim dönemine verilen arayı en verimli şekilde geçirmeleri adına Konya Bilim Merkezi'nde bilimsel ve eğlenceli aktiviteler gerçekleştirdiklerini belirtti.

Etkinlikler kapsamında öğrencilerin aileleriyle birlikte çok güzel vakit geçirdiğini ifade eden Başkan Altay, "Türkiye'nin TÜBİTAK destekli ilk ve en büyük bilim merkezi olan Konya Bilim Merkezimizde yıl boyunca çeşitli bilimsel etkinlikler gerçekleştiriyoruz. Yarıyıl tatilinde de öğrencilerimiz için birbirinden güzel etkinlikler hazırladık. Bilimin Sultanları Bilim Haftası kapsamında çocuklarımız, İslam dünyasının altın çağını yaşadığı dönemlerde yapılan buluşları gerçekleştiren mucitleri daha yakından tanıma fırsatı elde etti. Ziyaretçilerimiz yine ‘Minik Denizciler ve Vikingler Etkinliği', ‘Bilim Çocuk Kütüphanesi' ve ‘LEGO Temalı BrickZone Sergisi' ile 2 Şubat tarihine kadar eğlenerek öğrenmeye devam edecek. Tüm öğrencilerimizi aileleriyle birlikte Bilim Merkezimizde kaliteli zaman geçirmeye davet ediyorum” ifadelerini kullandı.

İSLAM BİLİM TARİHİNE BÜYÜLÜ BİR KEŞİF YOLCULUĞU

Bilimin Sultanları Bilim Haftası kapsamında İslam dünyasının altın çağını yaşadığı dönemlerde yapılan buluşları gerçekleştiren mucitleri daha yakından tanıma ve onların çalışmalarını atölye çalışmaları ile deneyimleme imkanı buldu.

ÖĞRENCİLER 2 ŞUBAT TARİHİNE KADAR EĞLENEREK ÖĞRENMEYE DEVAM EDECEK

Konya Bilim Merkezi kartallı alanda düzenlenen "Minik Denizciler ve Vikingler” temalı etkinlikle öğrenciler, denizde yaşayan canlıları maketleriyle keşfederek, kendi denizci şapkalarını yapıyor. Oltayla balık tutma heyecanını yaşayan çocuklar, kendi kalkanını yapmanın keyfine vararak, masalsı bir dünyanın kapılarını aralıyor.

Öğrenciler, LEGO Temalı BrickZone Sergisi ile hayal gücünü tuğla tuğla inşa ederek, LEGO atölyelerinde, farklı parçaları bir araya getiriyor. Ayrıca kendilerini tasarım, mühendislik ve kodlama gibi STEAM alanlarında geliştirme imkanı buluyor.

Katılımcılar, Konya Bilim Merkezi Kütüphanesinde de birbirinden eğlenceli etkinliklerle tatillerine renk katıyor.

BAŞKAN ALTAY'A TEŞEKKÜR

Konya'dan ve farklı şehirlerden etkinliklere katılan öğrenciler, birbirinden güzel eğitici ve öğretici içeriklerle yarıyıl tatillerini en güzel şekilde değerlendirdiklerini söyledi.

Düzenlenen etkinlikler için Başkan Altay'a teşekkür eden öğrenciler, programların devam etmesini istedi.

(Sibel Elmas)

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