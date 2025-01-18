GÜNCEL KONYA EKONOMİ SPOR SİYASET EĞİTİM YAŞAM DÜNYA KÜLTÜR-SANAT SAĞLIK TEKNOLOJİ RESMİ İLANLAR
Son Dakika
KONYA Haberleri

Başkan Altay: Gazze’li kardeşlerimiz yüreklerinden imanla kutlu bir zafere imza attı

Sibel Elmas
Muhabir
Başkan Altay: Gazze’li kardeşlerimiz yüreklerinden imanla kutlu bir zafere imza attı
UCLG, Türk Dünyası Belediyeler Birliği ve Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Hamas ile İsrail arasında resmileşen ateşkes anlaşmasını büyük bir mutlulukla karşıladıklarını belirterek, “Gazze’de insanlık tarihinin en korkunç katliamlarına imza atan İsrail, kahraman Gazze halkına diz çöktüremedi. Gazze’li kardeşlerimiz, yüreklerindeki imanla kutlu bir zafere imza attı. Gazze’nin yeniden inşasına da en büyük katkıyı vermek için en ön saflarda yerimizi alacağız” dedi.

UCLG, Türk Dünyası Belediyeler Birliği ve Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Hamas ile İsrail arasındaki ateşkesin resmi olarak yürürlüğe girmesiyle ilgili bir mesaj yayımladı.

Başkan Altay'ın mesajı şöyle:

"Hamas ile İsrail arasında gerçekleşen ateşkes anlaşmasını büyük bir mutlulukla karşılıyoruz. BAAS rejiminin yıkılmasıyla Suriye'nin özgürlüğüne kavuşmasının ardından, Gazze'deki bu gelişmeden de büyük bir memnuniyet duyuyoruz.

Gazze'de insanlık tarihinin en korkunç katliamlarına imza atan İsrail, kahraman Gazze halkına diz çöktüremedi. Türlü katliamlara ve acılara maruz kalan Gazze'li kardeşlerimiz, yüreklerinden imanla kutlu bir zafere imza attı. 

Netanyahu ve katil İsrail yönetimi, çoluk çocuk demeden on binlerce masum insanı hayattan koparmış, 2 milyondan fazla Gazzeli'yi evinden etmiş ve asırlarca hafızalardan silinmeyecek bir utanç vesikası olmuştur. 

Gazze halkının özgürlüğü için ve davası için ortaya koyduğu bu şanlı mücadele nasıl gururla hatırlanacaksa, katil İsrail'in geride bıraktığı korkunç acılar, yıkım ve gözyaşı da utançla hatırlanmaya devam edecektir.

Bunun yanında bu katliama göz yuman, destek veren ülke ve iktidarlar da tarihin kara sayfalarında silinmemek üzere yerini alacaktır.

Başta UCLG olmak üzere başkanlığını yürüttüğüm tüm teşkilatlarda nasıl Filistin'in haklı davasına omuz vermişsek, bundan sonra da Gazze'nin yeniden inşasına en büyük katkıyı vermek için en ön saflarda yerimizi alacağız.

Bu vesileyle başta İsmail Heniyye ve Yahya Sinvar başta olmak üzere, evvelden bugüne Filistin davası ve özgürlüğü uğruna mücadele ederken şehadete eren tüm kahramanları rahmetle yâd ediyorum. Ateşkes anlaşmasının hayırlara vesile olmasını diliyorum.”

(Sibel Elmas)

Son dakika gelişmelerden anında haberdar olmak için WhatsApp haber grubumuza katılabilirsiniz. Yeni Konya WhatsApp haber kanalımız için tıklayınız!

Yorum Yap

Önemli Not: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan yenikonya.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Bu habere henüz yorum yapılmadı. İlk yorumu siz yapın!
X
Yorum Yazma Sözleşmesi
“Sayfamızın takipçileri suç teşkil edecek, yasal olarak takip gerektirecek,hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, ahlaka aykırı, müstehcen, toplumca genel olarak kabul görmüş kurallara aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde hiçbir yorumu bu web sitesinin hiçbir sayfasında paylaşamazlar. Bu tür içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk yorumu gönderen takipçiye aittir. yenikonya.com.tr'ye yapılan yorumlar arasından uygun görmediklerini herhangi bir gerekçe belirtmeksizin yayınlamama veya yayından kaldırma hakkına sahiptir. Konhaber başta yukarıda sayılan hususlar olmaz üzere kanun hükümlerine aykırılık gerekçesi ile her türlü adli makam tarafından başlatılan soruşturma kapsamında kendisinden Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 332.maddesi doğrultusunda istenilen yorum yapan takipçilerine ait ip bilgilerini ve yapmış olduğu yorumları paylaşabileceğini beyan eder ”
İlginizi Çekebilir
BENZER HABERLER