Başkan Altay Konyalılara MÜJDEYİ VERDİ! Banliyö Hattı 3,26 Km daha uzatılıyor

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ile Büyükşehir Belediyesi iş birliğiyle yapımı sürdürülen, Konya tarihinin en önemli ulaşım yatırımlarından KONYARAY Banliyö Hattı ile ilgili yeni bir müjde verdi. Hattı Aşağıpınarbaşı’na kadar 3,26 kilometre uzatma kararı aldıklarını belirten Başkan Altay, “Böylece Banliyö Projemizin 19.7 kilometre uzunluğundaki birinci etabının toplam hat uzunluğu 23 kilometreye, istasyon sayısı da 14’e yükselmiş oldu. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’a, Ulaştırma ve Altyapı Bakanımız Abdülkadir Uraloğlu’na ve TCDD Genel Müdürümüz Veysi Kurt beye şehrimizdeki bu önemli hizmetlerden dolayı teşekkür ediyorum” dedi.

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Konya tarihinin en önemli ulaşım yatırımlarından olan KONYARAY Banliyö Hattı'nda yeni bir müjdeyi duyurdu. 19.7 kilometre uzunluğunda yapımı devam eden KONYARAY Banliyö Hattı'nın uzatılacağını ifade eden Başkan Altay, "Şehrimizin ulaşımı için tarihi projelerden biri olan 19.7 kilometre uzunluğunda ve 13 istasyona sahip KONYARAY Banliyö Hattı'mıza. 3,26 kilometre daha ilave edilerek hattı Aşağıpınarbaşı'na kadar uzatma kararı alındı. Böylece Banliyö Projemizin birinci etabının toplam hat uzunluğu 23 kilometreye, istasyon sayısı da 14'e yükselmiş oldu” diye konuştu. "ŞEHRİMİZE TAM BİR BANLİYÖ İNŞA ETMİŞ OLUYORUZ” Aşağıpınarbaşı'nda yaklaşık 10 bin konutluk bir imar uygulaması yaptıklarını kaydeden Başkan Altay, "Yaklaşık 30-40 bin kişinin yaşayabileceği bu alandan KONYARAY ile şehre, Meram Gar'a kadar uzanacak şekilde ulaşımını sağladığımız bir proje hayata geçmiş olacak. İnşallah projeyi 2026 yılında tamamlamayı planlıyoruz. Şuan da yüzde 50 aşamasında olan projeyi 2027 yılında işletime açmayı düşünüyoruz. Bu hizmetlerinden dolayı Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a, Ulaştırma ve Altyapı Bakanımız Abdülkadir Uraloğlu'na ve TCDD Genel Müdürümüz Veysi Kurt beye teşekkür ediyorum. Konya'mıza hayırlı uğurlu olsun” dedi.

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