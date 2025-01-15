GÜNCEL KONYA EKONOMİ SPOR SİYASET EĞİTİM YAŞAM DÜNYA KÜLTÜR-SANAT SAĞLIK TEKNOLOJİ RESMİ İLANLAR
Son Dakika
KONYA Haberleri

Başkan Angı: “Kongremiz hem partimiz için hem şehrimiz için hayırlı olsun’’

Başkan Angı: “Kongremiz hem partimiz için hem şehrimiz için hayırlı olsun’’
AK Parti Konya İl Başkanı Hasan Angı, 17 Ocak Cuma günü gerçekleştirilecek AK Parti Konya 8. Olağan İl Kongresinin hayırlı olmasını diledi.

AK Parti Konya İl Başkanı Hasan Angı, 17 Ocak'ta yapılacak olan AK Parti Konya 8. Olağan Kongre sürecine ilişkin basın toplantısı düzenledi.

Parti binasında düzenlenen toplantıda konuşan Başkan Angı, "Konya olarak inşallah 17 Ocak Cuma günü saat 14.00'de Konya Spor ve Kongre Merkezinde Cumhurbaşkanımızın teşrif edeceği 8. Olağan İl Kongremizi yapmış olacağız. Öncelikle kongremizin hem partimiz için hem şehrimiz için hayırlı olmasını diliyorum. Uzun dönemdir il başkanı olarak birlikte çalıştık. Öncelikle herkese ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Bu şehrin güzel insanlarına her zaman müteşekkiriz. Uzun bir dönemde görev yaptım. Tüm hemşerilerimize, tüm üyelerimizden, tüm partilerimizden, her türlü kurum yöneticilerimizden ve aklımıza gelebilecek tüm kademelerde görev yapmış kardeşlerimizden Allah razı olsun. Onların da haklarını helal etmelerini istiyorum" dedi.

Kaynak: İHA

Son dakika gelişmelerden anında haberdar olmak için WhatsApp haber grubumuza katılabilirsiniz. Yeni Konya WhatsApp haber kanalımız için tıklayınız!

Yorum Yap

Önemli Not: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan yenikonya.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Bu habere henüz yorum yapılmadı. İlk yorumu siz yapın!
X
Yorum Yazma Sözleşmesi
“Sayfamızın takipçileri suç teşkil edecek, yasal olarak takip gerektirecek,hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, ahlaka aykırı, müstehcen, toplumca genel olarak kabul görmüş kurallara aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde hiçbir yorumu bu web sitesinin hiçbir sayfasında paylaşamazlar. Bu tür içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk yorumu gönderen takipçiye aittir. yenikonya.com.tr'ye yapılan yorumlar arasından uygun görmediklerini herhangi bir gerekçe belirtmeksizin yayınlamama veya yayından kaldırma hakkına sahiptir. Konhaber başta yukarıda sayılan hususlar olmaz üzere kanun hükümlerine aykırılık gerekçesi ile her türlü adli makam tarafından başlatılan soruşturma kapsamında kendisinden Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 332.maddesi doğrultusunda istenilen yorum yapan takipçilerine ait ip bilgilerini ve yapmış olduğu yorumları paylaşabileceğini beyan eder ”
İlginizi Çekebilir
BENZER HABERLER