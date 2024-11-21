Başkan Hasan Kılca: Fabrika gibi çalışan mahallelerimize destek için çabalıyoruz

Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca; Yavşankuyu, Sürüç, Köseali, Başgötüren, Kızören, Akörenkışla, Büyükburnak, Esentepe ve Yenikent Mahallelerini ziyaret ederek muhtarlar ve vatandaşlarla buluştu. Mahallelerde yapılan çalışmalar ve planlanan projeler hakkında bölge sakinleriyle istişare eden Başkan Hasan Kılca, özellikle merkeze uzak mahallelerin üretime yaptığı katkılara dikkat çekerek; “Mahallelerimiz adeta birer fabrika gibi çalışıyor. Belediye olarak bizler de bu sürece katkı sunmak için çalışıyoruz” dedi.

Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, ilçenin dört bir yanına yaptığı ziyaretlerde mahalle sakinleriyle buluşmaya devam ediyor.

Karatay Belediye Başkan Yardımcılarının da eşlik ettiği merkeze uzak mahalle ziyaretleri kapsamında Başkan Hasan Kılca; Yavşankuyu, Sürüç, Köseali, Başgötüren, Kızören, Akörenkışla, Büyükburnak, Esentepe ve Yenikent Mahallelerini ziyaret ederek muhtarlar ve vatandaşlarla bir araya geldi.

Hasan Kılca, söz konusu mahalle ziyaretlerinde hem belediye olarak bölgeye yaptıkları yatırımlar, proje çalışmalar hakkında bilgi verdi. Hem de bölge sakinlerinin talep ve önerilerini tek tek dinleyip istişare etme fırsatı buldu.

HER ZAMAN SAHADAYIZ VE HEMŞEHRİLERİMİZİN YANINDAYIZ

Karatay Belediyesi'nin merkeze uzak mahallelere yönelik yatırımlarının süreceğini belirten Kılca, mahallelerin yaşam standartlarına katkı sunmak ve refahını artırmak için yoğun bir çalışma temposu içinde olduklarını vurguladı.

Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca; "Bizim için tüm mahallelerimiz çok önemli. Belediye olarak hizmetlerimizi vatandaşlarımızın ihtiyaç ve talepleri doğrultusunda şekillendiriyoruz. Onun için de her fırsatta sahada olmayı ve hemşehrilerimizle yüz yüze görüşmeyi önemsiyoruz. Vatandaşlarımızın ihtiyaçlarını birebir dinleyerek beklentilerine uygun çözümler üretiyoruz. Belediye hizmetlerinin, hemşehrilerimizin yaşam kalitesini yükselten adımlar olmasına özellikle özen gösteriyoruz. Bu ziyaretlerimizle de merkeze uzak mahallelerimizin tamamını ziyaret etmiş olduk. Daha yaşanabilir bir Karatay inşa etmeye kararlıyız” ifadelerine yer verdi.

GENÇLERİMİZİN ÜRETİME DEVAM ETMELERİNİ SAĞLAMAK İSTİYORUZ

Özellikle Karatay'ın merkeze uzak mahallelerinin üretkenliğine dikkat çeken Başkan Hasan Kılca, sözlerini şöyle tamamladı; "Merkeze uzak mahallelerimiz, adeta birer fabrika gibi çalışıyor. Tarımdan hayvancılığa kadar her alanda büyük bir özveriyle çalışan hemşehrilerimiz, Karatay'ımızın kalkınmasına önemli katkılar sağlıyor. Biz de bu emeklerin karşılığında mahallelerimizin ihtiyaçlarını en hızlı şekilde karşılamak için var gücümüzle çalışıyoruz. Öte yandan gençlerimizin merkeze uzak mahallelerimizde kalmasını, burada yaşamlarını sürdürüp üretime devam etmelerini istiyoruz. Bu mahallelerimiz tarım ve hayvancılık gibi birçok alanda büyük bir potansiyele sahip. Biz de belediye olarak bu potansiyeli değerlendirmek ve gençlerimize daha iyi bir gelecek sunmak için çalışıyoruz. Eğitim, sağlık, kültür, spor ve sosyal yaşam alanlarına yönelik yatırımlarımızla merkeze uzak mahallelerimizi cazibe merkezine dönüştürüyoruz. Bizler bu düşünceyle her zaman hemşehrilerimizin yanında olmaya devam edeceğiz.”

(Sibel Elmas)