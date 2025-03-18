Başkan Kavuş’tan müjde! TOKİ Tarımköy Konut Projesi hayata geçiriliyor

Sefaköy Mahallesi, Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş’un müjdeleriyle sevindi. Teravih namazı sonrasında mahalle sakinleriyle bir araya gelen Başkan Kavuş, Sefaköy’de TOKİ Tarımköy Konut Projesi’nin hayata geçirileceğini duyurdu. Bununla birlikte, uzun süredir beklenen kadastro yenileme çalışmalarında ihale sürecinin tamamlandığını ve önümüzdeki günlerde yer tesliminin yapılacağını belirterek, Sefaköylü vatandaşlara ikinci bir müjde daha verdi.

Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş, Ramazan buluşmaları çerçevesinde Sefaköy Mahallesi'nde hemşehrileriyle bir araya geldi. Buluşma öncesi mahalle esnaflarını ziyaret eden Başkan Kavuş, namaz sonrasında da mahallelilerle sohbet etti. Başkan Kavuş, yaptığı konuşmada da Sefaköylüleri bir hayli mutlu eden iki müjde verdi.

TOKİ TARIMKÖY KONUT PROJESİ SEFAKÖY'Ü İHYA EDECEK

Başkan Kavuş'un duyurduğu en önemli müjde, TOKİ Tarımköy Evleri oldu. Türkiye'de özellikle uzun zamandan bu yana yaşanan köyden kente göçü azaltmak amacıyla hayata geçirilen Tarımköy Evleri ile kırsal nüfusun ve tarımsal üretimin azalmasının önüne geçilmesinin hedeflendiğini hatırlatan Başkan Kavuş, TOKİ ‘Tarımköy Evleri' projesine uzun yıllardan sonra Sefaköy ile yeniden başlıyor. Biz daha önce yerini hazırlayıp imarını yapmıştık. Ama 6 Şubat Depremlerinden sonra ertelenmek durumunda kalmıştı. Geçtiğimiz günlerde Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanımız Sayın Murat Kurum ile yeniden görüştük. TOKİ Başkanına hemen talimat verdi. Proje yeniden hayat buluyor. TOKİ Tarımköy Konut Projeleri ile bu göçün durdurulması ve köy yaşamının teşvik edilmesini amaçladık. Bu projeyle birlikte, kent merkezlerindeki altyapı imkanları, modern konutlar ve sosyal tesisler kırsal bölgelere taşınacak. Böylece Sefaköy gibi yoğun genç nüfusa sahip mahallelerde, vatandaşlar hem modern yaşam standartlarına kavuşacak hem de kendi köylerinde üretime devam edebilecekler. Özellikle gençlerimiz mahallelerinde yaşamaya devam edecekler. Bu vesile ile gerek bu önemli projede gerekse şehrimiz ve ilçemiz ile ilgili pek çok projede desteği ve imzası bulunan, bu şehre desteğini her fırsatta gösteren Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanımız Sayın Murat Kurum'a ve değerli ekibine bir kez daha sonsuz teşekkür ediyorum.” şeklinde konuştu.

BAŞKAN KAVUŞ'UN SEFAKÖY'E BİR DİĞER MÜJDESİ DE KADASTRO SORUNU İÇİN OLDU

Başkan Mustafa Kavuş'un Sefaköylü vatandaşlara verdiği ikinci müjde ise kadastro yenileme çalışmalarıyla ilgili oldu. Mahallede uzun süredir devam eden kadastro problemleri nedeniyle yaşanan aksaklıkların son bulacağını belirten Başkan Kavuş, bu sorunun çözümü için gerekli ihale sürecinin tamamlandığını ifade etti. Bahar aylarıyla birlikte kadastro yenileme çalışmalarının başlayacağını ve Sefaköy Mahallesi'ndeki mülkiyet sorunlarının çözüme kavuşacağını kaydeden Başkan Kavuş, sözlerini şöyle sürdürdü; "Siz bugüne kadar beni hiç yalnız bırakmadınız, ben de daima sizlerin yanında olmaya gayret ettim. Bu gayretlerimiz işte böyle güzel meyveler veriyor, vermeye de devam edecek inşallah.”

Sefaköy sakinleri, Başkan Mustafa Kavuş'un verdiği müjdelerle büyük bir sevinç yaşadı.

Başkan Kavuş'un öncülüğünde gerçekleştirilecek Tarımköy projesiyle köyde yaşam standartlarının yükseltilmesi ve kadastro çalışmalarının başlaması, Sefaköy Mahallesi'nin gelişimine önemli katkı sağlayacak.

Kaynak: Haber Merkezi