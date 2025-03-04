Başkan müjdeyi verdi! Konya’daki büyük proje tamamlandı

Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, Konya Valiliği ve Konya Büyükşehir Belediyesi tarafından engelli vatandaşlara yönelik düzenlenen iftar programında önemli bir müjde verdi.

Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, Konya Valiliği ve Konya Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen iftar programında engelli bireyler ve aileleriyle bir araya geldi.

Karatay Belediyesi tarafından şehre kazandırılan Türkiye'nin en büyük, Konya'nın ise ilk Engelli Yaşam Merkezi'nin yapımının tamamlandığını duyuran Başkan Hasan Kılca, merkezin Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'na teslim edildiğini açıkladı. Kılca; engelli bireylerin hayatlarını kolaylaştırmayı amaçlayan yaşam merkezinin kısa süre içinde hizmet vermeye başlayacağının da müjdesini verdi.

‘ENGELSİZ BİR KARATAY' İÇİN BÜYÜK GAYRET GÖSTERİYORUZ

İnsanı merkeze alan hizmet anlayışıyla hareket ettiklerini belirten Hasan Kılca; ‘Engelsiz Bir Karatay' için büyük bir gayretin içinde olduklarının altını çizdi. Başkan Kılca, şehre kazandırdıkları Engelsiz Yaşam Merkezi'nin de bu amaca önemli katkı sunacağını dile getirdi.

Hasan Kılca şunları söyledi;

"Engelli vatandaşlarımızın ailelerinin nasıl sıkıntı çektiğinin farkındayız. Belediyeler olarak ailelerin sıkıntılarını azaltmak için çalışmalarımızı ve yatırımlarımızı yürütüyoruz. Bizler geçen yıl burada Engelsiz Yaşam Merkezimizin müjdesini vermiştik. Bu yıl ise merkezimizi tamamlayarak Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığımıza teslim ettik. Tüm engelli bireylerimize hitap edecek Engelsiz Yaşam Merkezimizi yakın zamanda Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğümüzle birlikte işletmeye başlayacağız. Her zaman engelli kardeşlerimizin yanındayız. Onların hayatlarını kolaylaştırmak ve yaşam kalitelerini arttırmak için çalışmaya devam edeceğiz. Bu merkezimiz, sadece bir bina değil, içinde barındırdığı hizmetlerle engelli vatandaşlarımızın hayatına değer katacak bir yaşam alanı olacak. Merkezimiz şimdiden şehrimize hayırlı olsun.”

MERKEZ ÖZEL BİREYLERİN SOSYAL HAYATINA KATKI SUNACAK

Karatay Belediyesi tarafından şehre kazandırılan ve Konya'da ilk olma özelliği taşıyan Engelsiz Yaşam Merkezi, engelli bireylere yönelik sosyal, kültürel ve mesleki eğitim olanakları sunacak. Modern altyapısıyla dikkat çeken merkezde, rehabilitasyon hizmetleri, eğitim atölyeleri, bireysel gelişim alanları, spor salonları ve sosyal etkinlik alanları yer alıyor. Ayrıca, engelli bireylerin merkezde rahat vakit geçirebileceği dinlenme alanları da bulunuyor.

Kaynak: Haber Merkezi