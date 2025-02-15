Beyşehir’de gıda denetimleri aralıksız sürüyor

Beyşehir İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü'ne bağlı gıda kontrol ekipleri, ilçede faaliyet gösteren gıda üretim tesisleri ve perakende satış yerlerinde denetimlerini sürdürüyor.

Gerçekleştirilen denetimlerde işletmelerin hijyen koşulları, ürün ve malzemelerin saklama şartları, satış ve sunumda kullanılan ekipmanların uygunluğu detaylı şekilde kontrol edildi. Yetkililer, güvenilir ve sağlıklı gıda arzının sağlanması amacıyla ilçedeki tüm gıda üretim ve satış noktalarının risk esaslarına göre düzenli olarak denetlendiğini belirtti.

Vatandaşlar, toplu tüketim yerlerinde veya alışveriş yaptığı noktalarda karşılaştıkları herhangi bir gıda güvenliği sorununu Tarım ve Orman Bakanlığı'na ait 174 ALO GIDA hattını arayarak bildirebilir.

(Sibel Elmas)