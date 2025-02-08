Beyşehir’de marketlere sıkı denetim! Zabıta ekipleri sahada!

Beyşehir Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, ilçede faaliyet gösteren marketlerde kapsamlı bir gıda denetimi gerçekleştirdi. Denetimlerde, vatandaşların sağlıklı ve güvenli gıdaya ulaşmasını sağlamak amacıyla birçok kriter incelendi.
Denetimlerde ürünlerin son kullanma tarihleri, fiyat etiketi uygunluğu, hijyen koşulları ve mevzuata uygunluk gibi konular incelendi. Halkın sağlıklı ve güvenli gıdaya ulaşmasını sağlamak amacıyla yapılan denetimlerde, eksiklik tespit edilen işletmelere uyarılarda bulunuldu ve gerekli işlemler yapıldı.
Denetimlerin belirli periyotlarla devam edeceği belirtildi.
(Sibel Elmas)