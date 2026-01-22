Bilgehanelerden “Hafızlık 4.0: Modern Çağda Zihin Mimarisi’’ programı

Konya Büyükşehir Belediyesi bünyesinde ilkokul ve ortaokul öğrencilerine yönelik faaliyetlerini sürdüren Bilgehaneler tarafından, hafızlık hazırlık ve hafızlık ezber destek programı kapsamında öğrenci ve velilere yönelik “Hafızlık 4.0: Modern Çağda Zihin Mimarisi” programı gerçekleştirildi.

Konya Büyükşehir Belediyesi'nin öğrencilere yönelik faaliyetlerinden olan Bilgehaneler, hafızlık öğrencilerinin hafızlık süreçlerine desteğini sürdürüyor.

Büyükşehir Belediyesi Mevlana Kültür Merkezi'nde hafızlık hazırlık ve hafızlık ezber destek programı kapsamında öğrenci ve velileri için "Hafızlık 4.0: Modern Çağda Zihin Mimarisi” programı yoğun katılımla yapıldı.

Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başlayan daha sonra Bilgehanelerin eğitim anlayışını ve hafızlık alanındaki çalışmalarını yansıtan tanıtım videosunun katılımcılarla paylaşıldığı programda "Hafızın Tacı” adlı şiir dinletisi de salonda duygu dolu anlar yaşattı.

Şiir dinletisinin ardından kürsüye çıkan, Bilgehaneler bünyesinde hafızlık eğitimini başarıyla tamamlayarak mezun olan hafız öğrenci, hafızlık yolculuğu boyunca edindiği kazanımları, karşılaştığı zorlukları ve bu süreçte kendisine rehberlik eden eğitimcilere dair duygu ve düşüncelerini paylaştı.

Programa konuk olarak katılan Dr. Hafız Sami Bayrakcı da modern çağda hafızlık eğitiminin zihinsel boyutuna dikkat çekerek, ezber süreçlerinde kullanılan çağdaş yaklaşımlar ve hafızlığın bireyin kişisel gelişimine katkıları üzerine kapsamlı değerlendirmelerde bulundu.

Kendisi de bir hafız ve hafız babası olan Bayrakcı, hafızlık sürecinde aile desteğinin hafız adayları üzerindeki belirleyici rolünü kendi hayatından örneklerle anlattı.

"Hafızlık 4.0: Modern Çağda Zihin Mimarisi” programı, öğrenci ve aileler için hem bilgilendirici hem de ilham verici yönüyle büyük beğeni topladı.

Kaynak: Konya Büyükşehir Belediyesi Basın Bürosu