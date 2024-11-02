Bilgehanelerin “LGS Yıldızları” projesi öğrencilerin akademik başarısını artırıyor

Konya Büyükşehir Belediyesi’nin öğrencilere yönelik faaliyetlerinden olan Bilgehanelerin, LGS’ye girecek 8. sınıf öğrencilerine yönelik hayata geçirdiği “LGS Yıldızları” projesi yeni döneme artan öğrenci sayısıyla başladı.
Konya Büyükşehir Belediyesi bünyesinde hizmet veren Bilgehaneler, Liselere Geçiş Sistemi'ne LGS) girecek öğrencilerinin akademik başarılarına destek oluyor.
Konya Büyükşehir Belediyesi çatısı altında öğrencilerin çok yönlü gelişimlerine katkıda bulunmak amacıyla faaliyetlerini sürdüren Bilgehanelerin, LGS'ye girecek 8. sınıf öğrencileri için hayata geçirdiği "LGS Yıldızları” projesi yeni dönemde de ilgi görmeye devam ediyor.
Geçtiğimiz sene Aydınlıkevler Mahallesi'nde bulunan Sultan Alparslan Bilgehanesi'nde başlatılan projeye bu yıl Konevi ve İbn-i Sina Bilgehaneleri de eklendi. Gerçekleştirilen 2 deneme sınavının ardından proje 139 öğrencisiyle akademik çalışma takviminde yerini aldı.
Öğrencilerin yıl boyunca 30 periyotta deneme sınavına tabi tutulacağı ve sistemde asansör tekniğinin uygulanacağı "LGS Yıldızları” projesinde yıl çerisinde başarılı olan öğrenciler daha yoğun bir program kapsamına girecek. Haftanın 4 günü aktif olarak branş ders desteği alacak olan öğrenciler, Haziran ayında gerçekleşmesi beklenen LGS'ye idmanlı şekilde hazırlanmış olacak.
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