Çeyrek asırlık fuarda Konyalı firmalar yerini aldı!

Endüstriyel Reklam ve Dijital Baskı Teknolojileri dünyasını her yıl Tüyap İstanbul’da buluşturan Uluslararası SIGN İstanbul, 31 Ekim Perşembe günü 25. kez kapılarını açıyor. Sektöründe çeyrek asrı geride bırakmaya hazırlanan SIGN İstanbul’a, Konya’dan Bizce Reklam, Ledtab ve Lion Grup ile birlikte yurt içi ve yurt dışından 300 firma katılıyor. 100’e yakın ülkeden 25 binin üzerinde profesyonelin ziyaret etmesi beklenen SIGN İstanbul, geçen sene olduğu gibi yine PROMOGIFT İstanbul ile eş zamanlı gerçekleşecek. 31 Ekim - 3 Kasım tarihlerinde Tüyap İstanbul’a gelecek Konyalı ziyaretçiler, hem endüstriyel reklam ve dijital baskıdaki yenilikleri, hem de kurumsal tanıtım ve reklam dünyasının en son trendlerini bir arada görebilecek.

Alanında dünyanın sayılı ticaret buluşmalarından birisi olan ve sergilenen ürün çeşitliliği ile sektörünün en önemli tedarik adreslerinden birisi olarak gösterilen Uluslararası Endüstriyel Reklam ve Dijital Baskı Teknolojileri Fuarı SIGN İstanbul, 31 Ekim – 3 Kasım tarihlerinde 25. Yılını coşkuyla kutlamaya hazırlanıyor.

Fuarda; dijital baskı, tekstil baskı ve transfer baskı ile serigrafi makineleri, boyalar, endüstriyel reklam ürünleri, lazer makineleri, CNC Router ve Frezeler, LED sistemleri, reklam ve baskı malzemeleri, tasarım ve grafik, görsel iletişim ve sergileme ürünleri, 3D baskı sistemleri gibi oldukça geniş bir yelpazede yenilikler ziyaretçilerle buluşacak.

Bozkurt; "SIGN İstanbul'un 25. Yılını hep birlikte kutlayacağız. Ziyaretçilerimizi, 25. yıla özel sürpriz etkinlikler ve hediyeler bekliyor.”

SIGN İstanbul'da, 25. buluşmaya özel sürpriz etkinlikler ve hediyeler olacağını söyleyen Fuar Direktörü Seda Bozkurt; "Geçtiğimiz 25 yıl boyunca SIGN İstanbul, Türkiye endüstriyel reklam ve dijital baskı sektörünün uluslararası arenaya taşınmasında önemli bir rol üstlenirken, yerli ve global markaları bir araya getirip tüm sektör paydaşlarını çatısı altında toplayarak, sektörünün en önemli uluslararası vitrinlerinden birisi oldu” dedi.

25. Uluslararası SIGN İstanbul hakkında detaylı bilgi almak ve ücretsiz ziyaretçi kaydını tamamlamak isteyenler, https://www.signistanbul.com/ adresini ziyaret edebilirler.

(Sibel Elmas)