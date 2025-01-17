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Cumhurbaşkanı Erdoğan Konya’da askeri erken ihbar uçağını inceledi

Cumhurbaşkanı Erdoğan Konya’da askeri erken ihbar uçağını inceledi
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Konya’da askeri erken ihbar uçağında incelemelerde bulundu.

Erdoğan, AK Parti Konya 8. Olağan İl Kongresi ve Konya Çevre Yolu 2. Kesim Açılış Töreni'ne katılmasının ardından 3. Ana Jet Üs Komutanlığı'na geçti.

Burada Tümgeneral Mete Kuş tarafından karşılanan Erdoğan, askeri erken ihbar uçağında incelemelerde bulundu.

Askeri Erken İhbar Uçağı: Barış Kartalı (HİK)

Savunma Sanayii Müsteşarlığı (SSM) ile Boeing firması arasında B737-700 tipi Havadan Erken İhbar ve Kontrol Uçağı'nın (HİK) tedarikine yönelik imzalanan sözleşme, 23 Temmuz 2003 tarihinde yürürlüğe girmiştir.

Barış Kartalı Programı çerçevesinde Türkiye, Amerikan Boeing firmasından dört adet B737 tipi Havadan Erken İhbar ve Kontrol (HİK) uçağı ve bir adet Yer Destek Sistemi satın almaktadır. Söz konusu programda TUSAŞ ile Boeing firması arasında 28 Ocak 2004'de "Modifikasyon, Sistem Yerleşimi, Kontrol, Test ve Teslim” işlemlerini kapsayan bir alt yüklenicilik sözleşmesi imzalanmıştır. 

Program çerçevesinde ilk uçağın işlemleri Boeing-Seattle tesislerinde, diğer üç uçak işlemleri ise TUSAŞ tesislerinde gerçekleştirilmiştir.

 

Tadilat işlemlerinin yanı sıra, proje kapsamında değiştirilen veya ilave edilen tüm sistemlerin testleri ile uçağın periyodik, planlı ve plansız tüm bakımları Şirketimiz tarafından yapılmaktadır.

Kaynak: AA

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