Dursun Ali Erzincanlı Konya’nın bu ilçesine geliyor! Tarih belli oldu

Konya Büyükşehir Belediyesi’nin düzenlediği Şehir Konferansları, birbirinden değerli isimleri Konya ilçelerinde halkla buluşturuyor. Şehrin kültür, sanat ve eğitim hayatına katkıda bulunmak için düzenlenen Şehir Konferanslarında Dursun Ali Erzincanlı Konya’da bu ilçeye geliyor. Tarih belli oldu. İşte detaylar..

Konya Büyükşehir Belediyesi tarafından organize edilen Şehir Konferansları, ünlü isimleri Konya'nın farklı ilçelerinde halkla buluşturmayı sürdürüyor.

20 Ocak Pazartesi günü, ünlü şair ve sanatçı Dursun Ali Erzincanlı, Karapınar ilçesinde düzenlenecek konferansla sevenleriyle bir araya gelecek.

DUYGUSAL VE ANLAMLI ŞİİRLERLE DOLU BİR GECE

Etkinlikte, Dursun Ali Erzincanlı'nın eşsiz şiir dinletisiyle dinleyicilere unutulmaz anlar yaşatması bekleniyor.

Tüm vatandaşların ücretsiz olarak katılabileceği bu anlamlı etkinliğe Konya Büyükşehir Belediyesi davette bulunarak herkesi Karapınar'a beklediğini duyurdu.

Konya Şehir Konferansları, sanat, edebiyat ve kültür dolu etkinlikleriyle şehrin dört bir yanında devam ediyor.

DURSUN ALİ ERZİNCANLI KİMDİR, NERELİDİR, KAÇ YAŞINDADIR?

İlk öğrenimine devam ettiği dönemde Gürcükapı Camii'nde ve Erzurum Müftülüğü'nde kuran ve din eğitimi aldı. Liseden sonra ise ailesi ile birlikte, eğitim durumundan ötürü İstanbul'a yerleşti.Üniversiteye devam ettiği dönemde Yönetmen Mesut Uçakan yanında iş hayatına atıldı. Kelebekler Sonsuza Uçar ve Ölümsüz Karanfiller sinema filmlerinde sanat grubunda aktif olarak çalıştı.

Sonraki dönemde ise radyolarda görev almaya başladı. Moral Fm'de program yapan Dursun Ali Erzincanlı 10 yıl boyunca burada devam etti. Daha sonrasında ise 5 yıl boyunca Radyo 15'te devam etti.Okuduğu şiirler ile ülke çapında tanınır hale gelen Dursun Ali Erzincanlı daha sonradan birçok şiir albümünü piyasaya sürdü. Ayrıca çok sayıda şiir kitabı çıkardı.

Diğer yandan film projelerinde de yer alarak oyunculuk performansı sergiledi. Şimdilerde ise TRT1 ekranında Ramazan boyunca yayınlanan 'Sahur Bereketi' programını sunmaktadır.

DURSUN ALİ ERZİNCANLI KONYA'DA! DURSUN ALİ ERZİNCALI OYNADIĞI DİZİLER

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