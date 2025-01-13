Eğitimci yazar yazar Alişan Kapaklıkaya Kulu ilçesine geliyor

Konya Büyükşehir Belediyesi'nin düzenlediği Şehir Konferansları, birbirinden değerli isimleri ilçelerde halkla buluşturuyor. Şehrin kültür, sanat ve eğitim hayatına katkıda bulunmak için düzenlenen Şehir Konferanslarında Eğitimci Yazar Alişan Kapaklıkaya bugün Kulu ilçesinde sevenleri ile buluşacak.
Yazar Alişan Kapaklıkaya bugün Kulu ilçesinde!
Gönüllerde taht kuran ve sohbetleriyle tanınan Eğitimci Yazar Kapaklıkaya bugün "Mutlu Aile, Mutlu Çocuklar" isimli konferansı ile Kulu ilçesinde Kültür Merkezi Konferans salonunda sevenlerine hitap edecek.
Kulu Belediye Başkanı Abdurrahim Sertdemir tarafından konferansa dair sosyal medya üzerinden yapılan açıklamada vatandaşlar davet edildi. Açıklamada, " Şehir Konferansları Kulu” Başlıyor.
Alişan Kapaklıkaya ile Mutlu Aile, Mutlu Çocuklar
Aile içi iletişim, çocuk gelişimi ve mutluluğun sırlarını keşfetmek isteyen herkesi, ilçemizde düzenlenecek bu anlamlı etkinliğe davet ediyorum.
Mutlu bireylerin ve güçlü ailelerin inşasına katkı sağlamak için düzenlediğimiz bu konferansta siz değerli hemşehrilerimizle bir araya gelmekten mutluluk duyacağız.
Sizleri de aramızda görmek dileğiyle." dedi.