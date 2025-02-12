Eski Konya Milli Eğitim Müdürü Mustafa Kemal Yılmaz hayatını kaybetti

Eski Konya Milli Eğitim Müdürü ve ve Eski Milli Eğitim Bakanlık Müşaviri Mustafa Kemal Yılmaz, 92 yaşında hayatını kaybetti. Yılmaz’ın cenazesi ikindi namazını müteakip Uluırmak Mezarlığına defnedilecek.

Eski Konya Milli Eğitim Müdürü ve Eski Milli Eğitim Bakanlık Müşaviri Mustafa Kemal Yılmaz, 92 yaşında hayatını kaybetti. Eğitim dünyasında uzun yıllar önemli görevlerde bulunan Yılmaz, geride büyük bir miras ve saygıyla anılacak hatıralar bıraktı.

Merhumun cenazesi, ikindi namazını müteakip Uluırmak Mezarlığı'nda defnedilecek. Yılmaz'ın vefatı, başta eğitim camiası olmak üzere tüm sevenlerini derin bir üzüntüye boğdu.

Mustafa Kemal Yılmaz'a Allah'tan rahmet, ailesine ve yakınlarına başsağlığı dileriz.

Mustafa Kemal Yılmaz kimdir?

Bozkır-Yelbeği köyünde 5 Nisan 1933 yılında dünyaya geldi. Annesi köyde "Çakırgil” sıfatıyla bilinen Ali Çakır ve Emine Çakır'ın kızları Fatma Hanım'dır. Beş kız ikisi erkek, yedi kardeşler. Fatma, Havva, Hüseyin, Ümmü, Mü'mine, Mustafa, Ayşe.Babası "İshakgil” olarak tanınan Ali Onbaşı'nın oğlu Hasan Çavuş'tur. Barut Hasan lakabıyla bilinir. Üç kız kardeşi vardır. Havva, Ayşe, Mü'mine.Her biri Allah'ın rahmetine kavuştular. Ailenin beş çocuğu dünyaya gelir.Zeynep, Ali, M. Kemal, Hasan Hüseyin ve Ahmet.M. Kemal ailenin beş çocuğundan üçüncüsüdür. Aileden hayatta kalan tek kişidir.Doğduğu yıl babası Hasan Yılmaz Köy Muhtarıdır.

Konya Selçuk Üniversitesi'nin kuruluş yıllarında Konya İl Milli Eğitim Müdürüdür.

Görevi gereği Selçuk Üniversitesi Yaptırma ve Yaşatma Derneği Üyesi olarak görev alır. Üniversitenin kuruluş aşamasında diğer görevliler gibi üzerine düşen görevi yerine getirir.

Kurucu Rektörle samimi bir iş birliği yaparak çalışır. Sonraki yıllarda teklif edilen Üniversite Genel Sekreterliğini kabul etmez.Bu arada Türkiye'de ilk kez "Öğretmen Evi” fikrinin ve projesinin öncülüğünü yapar. Zor şartlar altında savunucusu olur. Bu bakımdan da kimi öğretmen derneklerinin yöneticileriyle anlaşmazlıklar yaşar.

1983 yılında politikaya girmek üzere emekli olur.Bağımsız milletvekili adayı olur. Adaylığı veto edilir.Sonraki yıllarda kimi partilerin garanti verdikleri milletvekilliği adaylıklarını kabul etmez. Çünkü politikaya ısınamaz.

Fiili politika yapmaktan vazgeçer.Konya Meram Gazetesi'nde bir süre köşe yazarlığı yapar.

Şiirleri, Varlık, Çağrı, Elif, Beşgen gibi dergilerde, yazıları kimi gazetelerde yayımlanır.

1962 yıllarında başlayan yazarlık hayatı devam eder.Evli, üç çocuk babası, beş torun sahibidir.

Eserleri

1- İkindi Çağrıları (Şiirler) –Yeşil Bursa Basımevi, Bursa,1962

2- Vatanın Bağrında Zalimler, Masumlar, Tanıklar ve Yazabildiklerim (Yakın tarihimizle ilgili araştırma, inceleme, tespitler ve anılar.), Tebeşir, Nisan, 2006, Konya

3- a dünya o dünya I. (Şiirler), Tebeşir, Haziran, 2006, Konya

4- a dünya o dünya II. (Şiirler), Tebeşir, Mayıs, 2006, Konya

5- Karanlık Savaş ve E-Posta (Yakın tarihimiz ile ilgili araştırma, inceleme, tespitler, Ergenekon Olayı, Sınır Ötesi Operasyon, analizler, çareler, kimi mektuplar), Tebeşir, 2008, Konya

6- Aydınlığa Yürümek (Yorumlar, tarihler, tespit ve analizler), Tebeşir, Mayıs, 2010, Konya

7- Milli Eğitimin Aydınlanmadaki Yeri, Alınan Sonuçlar ve Yeniden İnşası (Milli Eğitimle ilgili görüşler, tahliller ve sistem değişiklikleri üzerine yeni teklif kavramlar), Çizgi Kitabevi, Temmuz, 2011, Konya

8- Eğitimin Işığında Aydınlanmanın Şifreleri (Eğitimle ilgili görüşler, tahliller ve eğitimin yeri ve önemi) Tebeşir Yayınları, Eylül, 2016, Meram/Konya

9- Dostlar Yorumlarıyla Beni Anlatır (Daha önce yayınlanan kitaplar hakkında gazete ve dergilerde çıkan yazılardan seçmeler) Tebeşir Yayınları, Şubat 2022, Meram/Konya

10- Bozkır Masalı, Kitaparası Yayınları, 2022, Konya

11- Günlüklerden Güne Düşenler, Çizgi Kitabevi, 2024, Konya



