Genç Kültür Kartın Türkiye’nin ilk Müzik Hackathon’u gençlere ilham veriyor

Türkiye’de ilk kez Konya Büyükşehir Belediyesi Genç Kültür Kart tarafından gerçekleştirilen ve bu yıl üçüncüsü düzenlenen ödüllü Müzik Hackathonu’nda genç yetenekler dereceye girebilmek için hünerlerini sergiledi.

Konya Büyükşehir Belediyesi Genç Kültür Kart tarafından düzenlenen 3. Müzik Hackathonu'nda üniversiteli gençler yarıştı.

Türkiye'nin genç yeteneklerine ilham vermek amacıyla bu yıl üçüncüsü düzenlenen Müzik Hackathonu, Konya Büyükşehir Belediyesi Atmosfer Bosna Gençlik Merkezi'nde müziğe gönül veren gençleri bir araya getirdi.

42 saat boyunca katılımcılara yeteneklerini sergileyebilmeleri için benzersiz bir deneyim sunan etkinlikte yarışmacılara özel alanlar tahsis edildi. Her grubun kendi şarkı sözlerini yazma ve müziğini oluşturma sürecini özel odalarında sürdürdüğü etkinlikte ayrıca, gruplara birer saat süreyle ayrılmış stüdyoda canlı performans denemeleri yapma imkânı da sunuldu.

Türkiye'de ilk olmak özelliği taşıyan Müzik Hackathon'u sonunda ödüller sahiplerini buldu. En İyi Söz Ödülü "Mofongolar” grubuna, En İyi Beste Ödülü "Karanfil” grubuna, En İyi Grup Performansı Ödülü ise "Kadavra" grubuna verildi. Jüri Özel Aranje Ödülü ise "Ludovico” ve "Dementia Band” grupları arasında paylaştırıldı.

(Sibel Elmas)