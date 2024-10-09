Hüyük Belediye Başkanı Sadık Sefer kimdir?

Hüyük Belediye Başkanı Sadık Sefer (bağımsız) bugün gerçekleşecek AK Parti Grup Toplantısı'nda AK Parti'ye geçti.
2024 yerel seçimlerinde bağımsız olarak Hüyük Belediye Başkanlığına seçilen Sadık Sefer, bugün gerçekleşen AK Parti Grup Toplantısı'nda AK Parti'ye geçti. Peki Sadık Sefer kimdir?
Sadık Sefer Kimdir?
1955 tarihinde Hüyük'te doğdu ilk ve ortaokulu Hüyük'te okudu. 1972 yılında Konya Gazi Lisesi'ni bitirdi.
1980 yılında Ankara Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi'ni bitirdi.
1989-1994 yılları arasında da Hüyük Belediye Başkanı olarak görev yaptı.
2003 yılında Hüyük Devlet Hastanesine atanan ve bir süredir bu hastanede başhekim olarak görev yapmaya başladı.