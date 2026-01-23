GÜNCEL KONYA EKONOMİ SPOR SİYASET EĞİTİM DÜNYA KÜLTÜR-SANAT SAĞLIK BİLİM VE TEKNOLOJİ RESMİ İLANLAR
Son Dakika
KONYA Haberleri

İletişim Başkanlığı ve BİK’ten yargı mensuplarına ziyaret

Ali Asım Erdem
Muhabir
İletişim Başkanlığı ve BİK’ten yargı mensuplarına ziyaret
İletişim Başkanlığı ve Basın İlan Kurumu Konya Bölge Müdürleri, Konya Adliyesi’nde yargı mensuplarını ziyaret ederek kurumsal çalışmalar hakkında bilgi verdi.

İletişim Başkanlığı Konya Bölge Müdürü Tuncay Karabulut ile Basın İlan Kurumu (BİK) Konya Bölge Müdürü Halil İbrahim Parlak, Konya Adliyesi'nde yargı mensuplarına ziyaretlerde bulundu.

Konya Cumhuriyet Başsavcısı Cuma Çoban, Adli Yargı Adalet Komisyonu Başkanı Hasan Ay ve Bölge Adliye Mahkemesi Başkanı Mevlüt Gülbudak'ı makamlarında ziyaret eden bölge müdürleri, kurumsal çalışmaları hakkında bilgi verdi.

Basın İlan Kurumu yayınlarından Taksim Camii-Basından İktibaslar adlı eserin hediye edildiği ziyaret, günün anısına fotoğraf çektirilmesiyle sona erdi.

(Ali Asım Erdem)

