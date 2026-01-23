İletişim Başkanlığı ve BİK’ten yargı mensuplarına ziyaret

İletişim Başkanlığı Konya Bölge Müdürü Tuncay Karabulut ile Basın İlan Kurumu (BİK) Konya Bölge Müdürü Halil İbrahim Parlak, Konya Adliyesi'nde yargı mensuplarına ziyaretlerde bulundu.
Konya Cumhuriyet Başsavcısı Cuma Çoban, Adli Yargı Adalet Komisyonu Başkanı Hasan Ay ve Bölge Adliye Mahkemesi Başkanı Mevlüt Gülbudak'ı makamlarında ziyaret eden bölge müdürleri, kurumsal çalışmaları hakkında bilgi verdi.
Basın İlan Kurumu yayınlarından Taksim Camii-Basından İktibaslar adlı eserin hediye edildiği ziyaret, günün anısına fotoğraf çektirilmesiyle sona erdi.
(Ali Asım Erdem)