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İş dünyası Konya’da merhameti konuştu!

Sibel Elmas
Muhabir
İş dünyası Konya’da merhameti konuştu!
Konya İş Kadınları Derneği ve MEVLASİFED işbirliğiyle organize edilen İş Yaşamında Hoşgörü Buluşması’ nın 4.sü “İŞ’TE MERHAMET” zirvesinde, yüzlerce iş insanı Konya’da buluştu.

Konya İş Kadınları Derneği ve MEVLANASİFED işbirliğiyle organize edilen, Türkiye'nin yanı sıra Azerbaycan'dan İş İnsanı Konfederasyonları ve Dernekleri'nin temsilcilerini Konya'da bir araya getiren "İŞ'TE MERHAMET” temalı "İş Yaşamında Hoşgörü Buluşması” nın dördüncüsü Dedeman Otel'de gerçekleşti. 

Ülkemizde ilk kez KİKAD tarafından organize edilen bu özel buluşma geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi bu yıl da oldukça ilgi gördü. 2 Kasım Cumartesi günü başlayan buluşmaya, şehir dışından ve içinden 300 ‘ü aşkın iş insanı iştirak etti. İki ayrı oturumda planlanan zirvenin ilk oturumunda Prof. Dr. Kenan GÜRSOY (E. Büyükelçi - Felsefeci Akademisyen), Mehmet GÜN (Türkonfed Başkan Yrd.- Hukukçu), Dr. h.c.Esin ÇELEBİ BAYRU (Hz. Mevlânâ'nın 22. Kuşak Torunu – Yazar), ), Prof. Dr. Mehmet AK (Psikiyatr – Akademisyen) ve Doç. Dr. Faik ÖZDENGÜL( Akademisyen – Yazar) ikinci oturumunda ise Gamze CİZRELİ  (Girişimci - İş İnsanı), Mehmet GÜN (Türkonfed Başkan Yrd.- Hukukçu), Esra BEZİRCİOĞLU (Kagider Yönetim Kurulu Başkanı ), Aslı KEMAL (Esas Gayrimenkul İnsan ve Kültür Kıdemli Direktörü) ve  Berrin AK (İş İnsanı) yer aldı. Moderatörlüğünü Prof. Dr. Aşina Gülerarslan Özdengül'ün yaptığı panelde; merhamet kavramının tıp, hukuk, felsefe, tasavvuf ve iş dünyasındaki karşılıkları üzerine konuşuldu. Ak Parti Konya Milletvekili ve Genel Başkan Vekili Yrd. Ziya ALTUNYALDIZ, Meram Belediye Başkanı Mustafa KAVUŞ,  Konya Baro Başkanı Oktay UNKUR, Konya Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mustafa UZBAŞ, Ereğli Belediye Başkanı Ümit AKPINAR, TÜRKONFED Başkanı Süleyman Sönmez, Konya İnşaat Mühendisleri Oda Başkanı Hasan ÖzgürYetiştirici, İl Kültür Müdürü Mehmet Yünden ve İl Sivil Toplum İlişkiler Müdürü Özgür Karayazılı, Kagider Başkanı Esra Bezircioğlu , İçasifed Başkanı Süleyman Ekinci , Gİfed Başkanı Oya Eroğlu, Günsifed Başkanı Gamze Aşnük'ün de iştirak ettiği programda, şehir dışından gelen misafirlere ayrıca Konya'nın tanıtımı için bir kültür turu organize edildi. 

KİKAD ve MEVLASİFED Başkanı Güliz Arıkoğlu yaptığı açıklamada, sevgi, barış ve birlikte yaşamanın bu toprakların mirası olduğu gerçeğinden hareketle, merhameti konuşmanın en çok Konya'ya yakışacağına inanarak organize ettikleri "İŞ YAŞAMINDA HOŞGÖRÜ BULUŞMASI; İŞ'TE MERHAMET” programının; Konya'nın kıymetli bir marka etkinliği haline geldiğini belirterek, organizasyonun kentimizin tanıtımına da önemli katkıları bulunduğunu ve bir gelenek olarak devam ettirileceğini vurguladı. 

(Sibel Elmas)

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