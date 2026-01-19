Kar yağışı Karacadağ’daki yaban hayatını zorladı

İlçedeki Karacadağ bölgesinde yoğun kar örtüsü nedeniyle doğal besin kaynaklarına ulaşamayan hayvanlar için bazı duyarlı vatandaşlar harekete geçti.
Farklı noktalara yem bırakarak yaban hayvanlarının beslenmesine destek olan vatandaşlardan Alper Alp, arkadaşlarıyla birlikte bölgeye geldiklerini belirterek, "Arkadaşlarla Karacadağ'a giderek buradaki hayvanlara yem bıraktık. Çok mutluyuz. Çünkü bu kar yağışında hayvanların yiyecek bulması gerçekten çok zor. Elimizden geldiğince yardımcı olmaya çalıştık" dedi.
Kaynak: İHA