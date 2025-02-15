Karapınar’da saha çalışmaları ve kültürel faaliyetler devam ediyor

Karapınar Belediyesi, ilçenin yaşam kalitesini artırmak ve vatandaşların ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla Fen İşleri, Park ve Bahçeler, Temizlik İşleri ile Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü ekipleriyle sahada yoğun çalışmalar yürütmeye devam ediyor.
Son bir hafta içinde Kazanhüyüğü, Yeşilyurt ve Yağmapınar mahallelerinde yol çalışmaları, ilçe merkez mahallelerinde yol bakım ve onarım çalışmaları, İlçe Vergi Dairesi Müdürlüğü önünde yaya yolu düzenlemesi, Kredi Yurtlar Kurumu bölgesinde yol yapım çalışması, obruk çevrelerinde güvenlik şeritlerinin çekilmesi, merkez mahallelerde ağaç budama çalışmaları ile ilçe genelinde cadde, sokak ve kaldırımlarda kar küreme ve tuzlama çalışmaları gerçekleştirildi.
Bunun yanı sıra, Karapınar Belediyesi kültürel faaliyetlerine de devam ederek, taşra mahallelerde eğitim gören ilkokul öğrencileri için sinema etkinliği düzenledi. Öğrencilere keyifli vakit geçirme fırsatı sunan bu etkinlik, çocukların sosyal ve kültürel gelişimine katkı sağladı.
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