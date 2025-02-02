Karatay Belediyesi ile Yunus Emre Enstitüsü arasında iş birliği protokolü imzalandı

Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca ile Yunus Emre Enstitüsü Başkanı Prof. Dr. Abdurrahman Aliy, önemli bir iş birliği protokolüne imza attı. Protokolün hayırlı olmasını dile getiren Hasan Kılca, “İmzaladığımız protokol çerçevesinde Karatay’ın taşıdığı Anadolu ruhunu ve gönül zenginliğini Hz. Mevlana’nın şehrinden dünyaya yaymaya devam edeceğiz” dedi. Abdurrahman Aliy ise Karatay Belediyesi’nin sanat ve kültür alanında önemli çalışmalar gerçekleştirdiğini belirtti.

Karatay Belediyesi ile Yunus Emre Enstitüsü iş birliği protokolü imzaladı. Karatay Belediyesi'nde gerçekleştirilen protokolü Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca ile Yunus Emre Enstitüsü Başkanı Prof. Dr. Abdurrahman Aliy imzaladı. Protokol kapsamında iki kurum, kültürel etkinlikler, sanatsal faaliyetler, Türk dili ve kültürü üzerine ortak çalışmalar gerçekleştirecek.

YENİ PROJELERİ HAYATA GEÇİRECEĞİZ

İmza töreninde konuşan Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, Yunus Emre Enstitüsü ile yaptıkları iş birliği protokolü ile kültür, sanat ve daha birçok alanda yeni projeleri hayata geçireceklerini belirtti.

Başkan Hasan Kılca şunları söyledi;

"Yunus Emre Enstitümüz ülkemizin dışarı açılan kültürel bir kapısıdır. Enstitümüz dünyanın birçok şehrinde Türkçeyi, Türk Dilini, Türk kültürünü ve örf adetlerimizi dünyaya anlatıyor. Enstitümüz Türk kültünü dünya ile buluşturuyor, Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın ufku ile özellikle son yirmi yılda TİKA'nın, Yunus Emre Enstitüsü'nün ve diğer kuruluşlarımızın uluslararası düzeyde birçok başarıları var. Karatay Belediyesi olarak Yunus Emre Enstitüsü ile birlikte 2024 yılı içerisinde ortak projeler icra etmiştik. Özellikle balkanlardaki yurttaşlarımıza ve oradaki hemşehrilerimize yönelik birçok çalışmalar yürüttük. Bunlardan en sonuncusu geçenlerde Bosna Hersek'te ihtiyaç sahibi eğitim gören çocuklara çanta ve kırtasiye yardımı olmuştu. Birlikte yine 2024 yılı içerisinde Türkoloji Çalıştayı yapıldı. Bu programa birçok ülkeden katılımcılar oldu. İnşallah bu faaliyetleri artırarak sürdüreceğiz. Yine Enstitümüzle birlikte Aralık ayı içerisinde birçok balkan şehrini kapsayan program icra ettik. İmzaladığımız protokol ile Yunus Emre Enstitümüzün faaliyet alanları içerisindeki programlara ve Türk dilinin, kültürümüzün, manevi mirasımızın yayılmasına destek vereceğiz. Başkanımız göreve yeni gelmesine rağmen birçok projeye imza attı. Karatay Belediyesi olarak bizler de kendisine destek vermeye devam edeceğiz. Ben bu güzel çalışmalarından dolayı hocama ve ekibine sonsuz teşekkürler ediyorum.”

KARATAY BELEDİYESİ KÜLTÜR ALANINDA ÖNEMLİ ÇALIŞMALAR YAPIYOR

Yunus Emre Enstitüsü Başkanı Prof. Dr. Abdurrahman Aliy ise imzalanan protokolle beraber Karatay Belediyesi ile önemli kültürel faaliyetler gerçekleştireceklerini kaydetti.

Karatay Belediyesi'nin sanat ve kültür alanında önemli çalışmalar gerçekleştirdiğini söyleyen Aliy; "Medeniyetlerimizin başkentleri var ve bu başkentlerden biri de Konya. Kültüre ve medeniyete düşkünlüğüyle bilinen bir şehirde yaptığı faaliyetlerle bunu layıkıyla gösteren Hasan Başkanımızın misafiri olmaktan dolayı çok mutlu oldum. 68 dünya ülkesinde 94 kültür merkezimizde faaliyetlerde bulunuyoruz. Sadece dil öğretmiyoruz. O ülkenin kültürünü tanıyoruz ve o ülkeye kültürümüzü tanıtıyoruz. Bunun için de birçok ülkede iş birliği yapıyoruz. Karatay Belediyesi gibi kültüre önem veren kurumlarımızla irtibat içerisindeyiz. İş birlikleri yaparak bunları daha da ileriye taşımaya çalışıyoruz. Hasan Başkanımız yaptığı çalışmalarla sosyal belediyeciliğin bile ötesinde kültürel belediyecilik faaliyetleriyle çok önemli işler gerçekleştiriyor. Biz balkanlarda iş birliklerimize başlamıştık. Şimdi bu protokolle birlikte iş birliğimizi daha ileri taşıyacağız. Protokolümüz hayırlı olsun” dedi.