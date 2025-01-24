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Karatay Belediyesi’nden “Nefesten Nağmeler’’ programına davet

Sibel Elmas
Muhabir

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Karatay Belediyesi’nden “Nefesten Nağmeler’’ programına davet
Karatay Belediyesi kültür ve sanat etkinlikleriyle dolu bir akşama ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor. Belediye Ali Ulvi Kurucu Gençlik Merkezi’nde düzenlenecek olan “Nefesten Nağmeler” dinletisi ve sergi etkinliğiyle, katılımcılara unutulmaz bir akşam yaşatacak.

Karatay Belediyesi, sanat ve müzikseverleri özel bir etkinlikte buluşturuyor. 25 Ocak Cumartesi günü saat 19:30'da Ali Ulvi Kurucu Gençlik Merkezi'nde gerçekleşecek olan "Nefesten Nağmeler” dinletisi ve sergi etkinliği, unutulmaz bir akşam sunacak.

25 Ocak cumartesi akşamı düzenlenecek etkinliğe herkes davetli

Etkinlik kapsamında, Gençlik Merkezi kursiyerleri tarafından hazırlanan eserlerin yer aldığı sergi sanatseverlerle buluşacak.

Sergide Ebru, Hüsn-i Hat, Karakalem ve Resim dallarında birçok eser yer alacak. Yine müzikseverler için de kursiyerler, Türk müziğinin seçkin eserlerinden oluşan bir repertuvarla vatandaşların karşısında olacak. 

Kursiyerlerimiz yeteneklerini sergileyecek

Karataylıları zengin içerik ve nitelikli etkinliklerle buluşturduklarını aktaran Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, tüm Konyalı sanatseverleri "Nefesten Nağmeler” dinletisi ve sergi programına davet etti. 

Başkan Hasan Kılca; "Karatay Belediyesi olarak kültür ve sanat etkinlikleri kapsamında pek çok proje hayata geçiriyoruz. Bu kapsamda Ali Ulvi Kurucu Gençlik Merkezi kursiyerlerimizin büyük emek ve özveriyle hazırladığı sergi ve dinleti etkinliği ile hemşehrilerimizi buluşturacağız. Gençlerimizin kültür ve sanat alanındaki başarılarını görmek bizler için büyük bir mutluluk. Ali Ulvi Kurucu Gençlik Merkezi'miz, sadece bir eğitim yuvası değil, aynı zamanda genç yeteneklerin kendilerini ifade edebilecekleri bir merkez oldu. Gençlerimizin yeteneklerini sergileyebilecekleri bu tür organizasyonları desteklemekten mutluluk duyuyoruz. Cumartesi akşamı "Nefesten Nağmeler” programımıza tüm hemşehrilerimizi bekliyoruz. Sanat ve kültür, Karatay'ımızın önemli bir parçası olmaya devam edecek” şeklinde konuştu.

(Sibel Elmas)

 

  • #Karatay Belediyesi #“Nefesten Nağmeler” programı

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