Karatay’dan Kudüs’e gönül köprüsü! TÜM KONYALILAR DAVETLİ!

Karatay Belediyesi Gençlik Meclisi ve Kadim Kudüs Çalışma Grubu, Kudüs Haftası etkinlikleri kapsamında anlamlı bir etkinliğe daha imza atıyor. 28 Ocak Salı günü Mevlana Kültür Merkezi’nde düzenlenecek olan “Mirasımız Kadim Kudüs” programına tüm Konyalılar davetli.

Karatay Belediyesi Gençlik Meclisi ve Kadim Kudüs Çalışma Grubu, Kudüs Haftası kapsamında anlamlı ve dikkat çekici bir etkinlik düzenliyor. 28 Ocak Salı günü saat 20.00'de Mevlana Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilecek olan "Mirasımız Kadim Kudüs” programında, Kudüs'ün tarihi ve manevi önemi bir kez daha vurgulanacak.

ADİL AL-KADMANİ VE DR. CEMAL AMR KONUK OLACAK

23-30 Ocak tarihleri arasında gerçekleştirilen Kudüs Haftası etkinlikleri çerçevesinde organize edilen program, özellikle gençlerin Kudüs bilincini artırmayı ve şehrin mirasını koruma konusunda farkındalık oluşturmayı hedefliyor. Etkinliğin konukları arasında Mescid-i Aksa Müezzini Adil Al-Kadmani ve Tarihçi-Kudüs Araştırmacısı Dr. Cemal Amr yer alacak. Katılımcılar, Kudüs'ün tarihi, kültürel ve dini değerlerini bu iki önemli isimden dinleme fırsatı bulacak.

KUDÜS ZİYARETİ İÇİN ÇEKİLİŞ GERÇEKLEŞTİRİLECEK

Program sonunda ise Kudüs'ü yerinde görmek isteyen katılımcılar için özel bir çekiliş düzenlenecek. Çekilişi kazanan şanslı kişi, Kudüs'ün eşsiz manevi atmosferini ziyaret etme imkanına sahip olacak.