Karatay gençliği “Kutsal İşgal” belgeseliyle Kudüs’ü daha yakından tanıdı

Karatay Belediyesi Kent Konseyi Gençlik Meclisi Eğitim Kültür ve Sanat Komisyonu ile Kadim Kudüs Çalışma Grubu’nun ortaklaşa düzenlediği “Hayata Bir Mola” etkinliği yoğun bir katılımla gerçekleştirildi. Ali Ulvi Kurucu Gençlik Merkezi’nde düzenlenen etkinlik, Filistin’in kadim hikayesini konu alan anlamlı bir buluşmaya sahne oldu.

Karatay Belediyesi Gençlik Meclisi Eğitim, Kültür ve Sanat Komisyonu ile Kadim Kudüs Çalışma Grubu'nun ortaklaşa düzenlediği "Hayata Bir Mola” etkinliği, Ali Ulvi Kurucu Gençlik Merkezi Sinema Salonu'nda gerçekleştirildi.

Etkinlik kapsamında, "Kutsal İşgal” belgeselinin gösterimi yapıldı. Filistin topraklarının adım adım nasıl işgal edildiğini gösteren belgesel sırasında duygu dolu anlar yaşandı. Belgesel gösteriminin ardından düzenlenen bilgi yarışması, etkinliğin heyecanını artırdı. Bilgi yarışmasının ardından kazananlara hediyelerini Karatay Belediye Başkan Yardımcısı Osman Ciğer takdim etti.

FİLİSTİN DAVASINI HER ZAMAN GÜNDEMDE TUTACAĞIZ

Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, ‘Her zaman Filistin'in yanındayız' diyerek, bu mücadelenin sadece Filistin'in olmadığını, tüm insanlığın ortak meselesi olduğunu belirtti. Kılca, kültürel ve toplumsal farkındalığını arttıran bu tür organizasyonların devam edeceğini belirtti.

Başkan Kılca, "Filistin bizim kadim medeniyetimizin ve inancımızın önemli bir parçasıdır. Kudüs ve Filistin, tüm Müslümanların ortak davasıdır ve bu topraklarda yaşanan acıları unutmamalıyız. "Hayata Bir Mola” etkinliğimizde misafirlerimiz "Kutsal İşgal” filmini izleyerek anlam dolu bir yolculuğa çıktı. Gençlerimizin, Filistin'in yaşadığı zorluklara ve kutsal değerlerimize sahip çıkması bizleri hem gururlandırıyor hem de gelecek için umutlarımızı artırıyor. Filistin davasını her zaman gündemde tutacağız ve bu toprakların yalnız olmadığını her zaman vurgulayacağız. İlham veren bu buluşmada bizlerle olan tüm katılımcılarımıza teşekkür ederiz” dedi.