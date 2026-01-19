Kar yağışı, Konya´nın Karapınar ilçesinde doğayı beyaza bürüdü. Karla kaplanan Meke Gölü ortaya çıkan manzarasıyla hayran bıraktı.

Konya genelinde bazı bölgelerde kar yağışı etkili oldu. Tarım kenti olarak bilinen Karapınar ilçesinde de görülen yağış, kısa sürede çevreyi bembeyaz bir örtüye bürüdü. Kar yağışıyla birlikte Karapınar'ın simge doğal alanlarından biri olan Meke Gölü, kar örtüsüyle birleşen görüntüsü sayesinde göz alıcı bir manzaralar oluştu.

Beyaz örtüyle çevrilen göl, doğa ve fotoğraf tutkunlarının ilgisini çekti. Etkili olan kar yağışı göl kenarında küçük su birikintisi oluşturdu ancak yeteri kadar gölün canlanmasına katkısı olmadı Yetkililer, bölgede hava sıcaklıklarının düşmesiyle birlikte buzlanmaya karşı dikkatli olunması uyarısında bulundu.

Kaynak: İHA