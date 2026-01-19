GÜNCEL KONYA EKONOMİ SPOR SİYASET EĞİTİM DÜNYA KÜLTÜR-SANAT SAĞLIK BİLİM VE TEKNOLOJİ RESMİ İLANLAR
Son Dakika
DOLAR
43,36
EURO
50,37
STERLİN
58,18
GRAM
6.574,17
ÇEYREK
10.811,70
YARIM ALTIN
21.504,64
CUMHURİYET ALTINI
42.873,76
KONYA Haberleri

Karla kaplanan Meke Gölü ortaya çıkan manzarasıyla hayran bıraktı

Karla kaplanan Meke Gölü ortaya çıkan manzarasıyla hayran bıraktı
Kar yağışı, Konya´nın Karapınar ilçesinde doğayı beyaza bürüdü. Karla kaplanan Meke Gölü ortaya çıkan manzarasıyla hayran bıraktı.

Konya genelinde bazı bölgelerde kar yağışı etkili oldu. Tarım kenti olarak bilinen Karapınar ilçesinde de görülen yağış, kısa sürede çevreyi bembeyaz bir örtüye bürüdü. Kar yağışıyla birlikte Karapınar'ın simge doğal alanlarından biri olan Meke Gölü, kar örtüsüyle birleşen görüntüsü sayesinde göz alıcı bir manzaralar oluştu.

Beyaz örtüyle çevrilen göl, doğa ve fotoğraf tutkunlarının ilgisini çekti. Etkili olan kar yağışı göl kenarında küçük su birikintisi oluşturdu ancak yeteri kadar gölün canlanmasına katkısı olmadı Yetkililer, bölgede hava sıcaklıklarının düşmesiyle birlikte buzlanmaya karşı dikkatli olunması uyarısında bulundu.

Kaynak: İHA

Son dakika gelişmelerden anında haberdar olmak için WhatsApp haber grubumuza katılabilirsiniz. Yeni Konya WhatsApp haber kanalımız için tıklayınız!

Yorum Yap

Önemli Not: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan yenikonya.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Bu habere henüz yorum yapılmadı. İlk yorumu siz yapın!
X
Yorum Yazma Sözleşmesi
“Sayfamızın takipçileri suç teşkil edecek, yasal olarak takip gerektirecek,hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, ahlaka aykırı, müstehcen, toplumca genel olarak kabul görmüş kurallara aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde hiçbir yorumu bu web sitesinin hiçbir sayfasında paylaşamazlar. Bu tür içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk yorumu gönderen takipçiye aittir. yenikonya.com.tr'ye yapılan yorumlar arasından uygun görmediklerini herhangi bir gerekçe belirtmeksizin yayınlamama veya yayından kaldırma hakkına sahiptir. Konhaber başta yukarıda sayılan hususlar olmaz üzere kanun hükümlerine aykırılık gerekçesi ile her türlü adli makam tarafından başlatılan soruşturma kapsamında kendisinden Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 332.maddesi doğrultusunda istenilen yorum yapan takipçilerine ait ip bilgilerini ve yapmış olduğu yorumları paylaşabileceğini beyan eder ”
İlginizi Çekebilir
BENZER HABERLER