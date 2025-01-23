KMÜ ile Eqrem Çabej Üniversitesi arasında bilimsel iş birliği protokolü imzalandı

Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi (KMÜ) Eqrem Çabej Üniversitesi arasında bilimsel çalışmalar üzerine iş birliği protokolü yapıldı.

Arnavutluk'un Gjirokaster ilinde yer alan Eqrem Çabej Üniversitesi ile KMÜ arasında yapılan protokol ile her iki üniversitenin öğretim elemanları, araştırmacıları, uzmanları ile öğrencileri arasında araştırma ve eğitim yaklaşımlarının teşvik edilmesi, çalışma sonuçlarının ortaklaşa kullanılması ve ortak bilimsel organizasyonlardaki deneyimlerin aktarılması amaçlanıyor.

Protokol çerçevesinde disiplinlerarası araştırma, öğrenci değişimleri, ortak programlar, dil eğitimi, staj, teknoloji transferi ve diğer akademik uğraşları içeren akademik ve kültürel değişimler, karşılıklı ilişkileri en üst düzeye çıkarmak için yapılan iş birliği alanları olarak belirlendi.

Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi ile Eqrem Çabej Üniversitesi arasında imzalanan protokol ile KMÜ'nün uluslararasılaşma yolunda yaptığı iş birlikleri hız kesmeden devam ediyor.

(Sibel Elmas)