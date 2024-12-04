Konya 11 gün boyunca Mevlana’nın 751. Vuslat yıl dönümüne ev sahipliği yapacak! Şeb-i Arus tören programı belli oldu
Her yıl büyük bir coşku ve katılımla gerçekleştirilen Hazreti Mevlana’nın Vuslat Yıl Dönümü Anma Törenleri, bu yıl da 7-17 Aralık 2024 tarihlerinde Konya’da düzenlenecek. Bu özel etkinlikler, hem yerli hem de yabancı binlerce katılımcıyı ağırlayacak.
Şeb-i Arus törenlerine geri sayım başladı
Konya, 7-17 Aralık tarihleri arasında, Hazreti Mevlana'nın 751. Vuslat Yıl Dönümü'nü anmak için binlerce kişiyi ağırlayacak. Şeb-i Arus törenleri, her yıl olduğu gibi bu yıl da büyük bir ilgiyle karşılanacak. Bu önemli etkinlik, Mevlana Kültür Merkezi'nde yapılacak olan anlamlı törenlerle başlayacak.
Etkinlik programı neler sunuyor?
11 gün sürecek etkinlikler, Türk Tasavvuf Müziği konserleri, Sema Ayin-i Şerifi gibi manevi etkinliklerin yanı sıra birçok sergi, sempozyum, panel ve konserle zenginleşecek. Ayrıca, alanında uzman sanatçılar, yazarlar ve akademisyenler, Mevlana Türbesi çevresindeki buluşmalarda katılımcılarla bir araya gelecek.
Etkinlikler, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Konya Valiliği ve Konya Büyükşehir Belediye Başkanlığı işbirliğinde "Muhabbet Vakti" temasıyla organize edilecek.
Her yıl olduğu gibi büyük katılım bekleniyor
Şeb-i Arus, uluslararası alanda büyük bir prestije sahip ve her yıl yerli ve yabancı binlerce katılımcıyı Konya'da bir araya getiriyor. Etkinlikler, Mevlana'nın öğretilerini yüceltmek ve tasavvuf kültürünü daha geniş kitlelere tanıtmak için önemli bir fırsat sunuyor.
Konya'nın bu anlamlı günlerdeki atmosferi, katılımcılara manevi bir deneyim yaşatacak.
(Berna Ata)
Kaynak: Haber Merkezi
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