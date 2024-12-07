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Konya Adana Çevre yolunda trafik kazası! Seyir halindeki araç tıra çarptı: 1 yaralı

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Konya Adana Çevre yolunda trafik kazası! Seyir halindeki araç tıra çarptı: 1 yaralı

Konya'nın Selçuklu ilçesinde seyir halindeki otomobil, TIR'a yandan çarptı. Çarpmanın etkisiyle otomobil takla atarken, kazada bir kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre Adana Çevre Yolunda seyir halinde olan 09 YH 331 plakalı otomobilin sürücüsü 42 AEB 210 plakalı TIR'a yandan çarparak, devrildi.

İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada otomobildeki bir kişi yaralandı. Yaralı ambulansa Konya Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaza nedeniyle Adana Çevre yolunda ise bir süre trafik oluştu.

Polis ekipleri kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Kaynak: Haber Merkezi

  • #Konya #kaza

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