Konya Akşehir’de kaçak sigara operasyonu: 1 kişi tutuklandı

Polis ekipleri, M.H.K. ve S.K'yi araçtan koli indirirken yakaladı. Araçta yapılan incelemelerde kaçak ürünlere el koyuldu ve şüpheliler emniyete götürüldü.
Akşehir Cumhuriyet Başsavcılığından alınan arama kararıyla yapılan detaylı incelemelerde, 142 bin boş makaron, 31 bin 520 kaçak tek dal sigara, 19 bin 90 paket gümrük kaçağı sigara, 15 kildgram kıyılmış tütün ve 539 gümrük kaçağı elektronik sigara ele geçirildi.
Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüphelilerden S.K. serbest bırakıldı, M.H.K. ise çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Kaynak: AA