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Konya-Ankara seferi yapan yük treni otomobile çarptı!

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Konya-Ankara seferi yapan yük treni otomobile çarptı!
Mersin’in Tarsus ilçesinde hemzemin geçitte Konya-Ankara seferini yapan yük treni otomobile çarptı. Sürücüsü yaralandı.

Mersin'in Tarsus ilçesinde hemzemin geçitte trenin çarptığı otomobil sürücüsü yaralandı.

Olay Yenice Mahallesi'ndeki hemzemin geçitte meydana geldi.

OTOMOBİLE YÜK TRENİ ÇARPTI

İddiaya göre, 24 Yaşındaki İ.T.'nin idaresindeki otomobile hemzemin geçitte Konya-Ankara seferini yapan yük treni çarptı.

SÜRÜCÜ YARALANDI

Kazada şans eseri ölümden dönen sürücü İ.T. Tarsus Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İHA

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Yorumlar
  • K
    Konyalı
    3 saat önce

    Konya -Ankara mı? Konya Adana mı?

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