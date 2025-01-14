Konya-Ankara yolunda feci kaza! Otomobil bariyerlere çarptı: 24 yaşındaki sürücü yaralandı!

Kaza, 08:50 sıralarında Konya-Ankara kara yolu, Ömeranlı Mahallesi girişinde meydana geldi.
Alınan bilgiye göre, seyir halinde olan M. E. K. (24) idaresindeki 34 TC 2619 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak bariyerlere çarptı. Meydana gelen kazada sürücü K. yaralandı.
İhbar üzerine kaza yerine 112 Sağlık ve Jandarma ekipleri sevk edildi.
Kaza yerinde ilk müdahalesi yapılan sürücü ambulansla Kulu Bölge Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.