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Konya-Ankara yolunda sis nedeniyle görüş mesafesi düştü!

Sibel Elmas
Muhabir
Konya-Ankara yolunda sis nedeniyle görüş mesafesi düştü!
Konya-Ankara kara yolunda etkili olan sis nedeniyle görüş mesafesi yer yer 40 metreye düştü.

Konya'nın Kulu ilçesinde yoğun sis etkili oluyor. Özellikle Konya-Ankara kara yolunun Kulu Kavşağı'nda sis nedeniyle görüş mesafesi yer yer 40 metreye kadar düştü. 

Şehirler arası yolda araçları ile ilerleyen sürücüler zaman zaman zor anlar yaşarken, Karayolları ekipleri buzlanmaya karşı tuzlama çalışması yaptı.

Trafik ekipleri ise sürücüleri takip mesafesini korumaları, emniyet kemeri takmaları ve kurallara uymaları konusunda uyarıyor. 

(Sibel Elmas)

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