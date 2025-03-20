Konya-Antalya yolu tüm araç trafiğine açıldı

Buzlanma ve tipi nedeniyle dün akşam tır ile çekicilere kapatılan Antalya’yı Konya’ya bağlayan Akseki-Seydişehir karayolu, kar ve tipinin etkisini kaybetmesiyle tüm araç trafiğine açıldı.

Geçtiğimiz günlerde bahar havası yaşayan Antalya'da hava sıcaklığının düşmesi ile birlikte iç kesimlerde yerini kara bıraktı.

Dün sabah saatlerinde Antalya'yı Konya'ya bağlayan Akseki-Seydişehir karayolunda Akseki'nin Yarpuz mahallesinden itibaren Konya'nın Seydişehir ilçesine kadar devam etti. Bölgede etkili olan kar yağışı dün akşam saatlerinde tipi ve fırtına etkili oldu. 1825 rakımlı Alacabel mevkiinde hava sıcaklığının eksi 10-15 dereceye kadar düşmesi ile birlikte kar yağışı yerini tipi ve fırtınaya çevirdi. Yağan kar ve etkili tipi nedeniyle görüş mesafesi sıfıra düşmüş, yolda buzlanma meydana geldi. Karayolu dün akşam saat 15.30 sıralarında Akseki ve Seydişehir ilçelerinden tır ve çekicilere kapatılmıştı.

Bölgede sabah saatlerine kadar kar ve tipi etkili oldu. Kar kalınlığı yer yer 15-20 santimetreye ulaştı. Karayolları Alacabel ekipleri trafiğin aksamaması için çok sayıda iş makinesi ile yol açma ve tuzlama çalışmaları sürdürdü.

Akseki Bölge Trafik ekipleri ise ağır tonajlı araç sürücülerini dinlenme tesislerine yönlendirdi. Alacabel'de öğle saatlerinde saatlerinde tipinin etkisini yitirmesiyle birlikte ekiplerin yoğun çalışması sonucu Akseki-Seydişehir karayolu tamamen tüm araç trafiğine açıldı. Karayolları Alacabel ekibi yolda yer yer buzlanmalar sebebiyle tuzlama çalışmalarını sürdürüyor.

Kaynak: İHA