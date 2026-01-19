Konya barajlarındaki son durum ne? Doluluk oranları arttı mı?

Türkiye'nin tahıl ambarı olarak anılan Konya Ovası, son yıllarda etkisini giderek artıran kuraklık nedeniyle ciddi bir su kriziyle karşı karşıya kalmıştı. Yağışların yetersiz seyretmesi hem tarımsal üretimi hem de içme suyu kaynaklarını olumsuz etkilemiş, barajlardaki doluluk oranları endişe verici seviyelere düşmüştü.

SON YAĞIŞLAR KURAK TOPRAKLARA NEFES OLDU

Aralık ayının son günlerinden itibaren Konya genelinde etkisini gösteren yağmur ve kar yağışları, uzun süredir beklenen rahatlamayı beraberinde getirdi. Özellikle baraj havzalarına düşen yağışlar, su seviyelerinde kısmi de olsa artış sağladı ve bölgede umutları yeniden yeşertti.

BARAJLARDAKİ DOLULUK ORANLARI KARŞILAŞTIRILDI

Son yağışların barajlara etkisi, 17 Aralık 2025 ile 17 Ocak 2026 tarihli doluluk oranları karşılaştırıldığında net biçimde ortaya çıktı.

17 Aralık 2025

Altınapa Barajı: %6

Bağbaşı Barajı: %14

Bozkır Barajı: %3

Afşar Barajı: %39

17 Ocak 2026

Altınapa Barajı: %8

Bağbaşı Barajı: %11

Bozkır Barajı: %4

Afşar Barajı: %39

Altınapa ve Bozkır barajlarında sınırlı da olsa artış gözlenirken, Afşar Barajı doluluk oranını korudu. Bağbaşı Barajı'nda ise küçük bir düşüş yaşandı.

UMUT ARTTI ANCAK TEHLİKE GEÇMEDİ

Uzmanlar, son yağışların sevindirici olduğunu ancak Konya için kuraklık riskinin tamamen sona ermediğini vurguluyor. Barajlardaki su seviyelerinin hâlâ yeterli düzeyde olmadığına dikkat çeken yetkililer, yağışların devam etmesinin kritik öneme sahip olduğunu belirtiyor. Bu süreçte suyun bilinçli ve tasarruflu kullanılmasının hayati olduğu bir kez daha hatırlatılıyor.

(Meltem Aslan)