Konya Basınına övgü! Kuvvetli iletişim ve sağduyu vurgusu

Konya Valisi İbrahim Akın, Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı ve İl emniyet Müdürü Maksut Yüksek Konya Gazeteciler Cemiyetini ziyaret etti.

ŞEHRİN EN ÖNEMLİ PAYDAŞI

Konya Valisi İbrahim Akın, Konya Gazeteciler Cemiyeti'ni ziyaret etti. Cemiyet Başkanı Sefa Özdemir Başkan Vekili Mustafa Tatlısu ve yönetim kurulu üyeleriyle Konya üzerine uzun bir süre sohbet eden Vali İbrahim Akın, Konya basınından övgü ile bahsetti.

Konya basınının sağduyulu bir yaklaşıma sahip olduğunu ifade eden Vali Akın, "Ortak paydamız olan Konya'da yaşanan her gelişmeye şehir menfaatlerini göz önünde bulundurarak yaklaşan Konya basını, şehrin en önemli paydaşlarından bir tanesidir. Bu şehrin dinamiklerini canlı tutmak, var olan gücünü kamuoyu ile paylaşmak, gündem oluşturmak adına yaptığınız iş çok kıymetli. Sağduyulu yaklaşımınızdan ötürü teşekkür ediyorum. Ayrıca dezenformasyona yönelik her türlü kirli bilginin önlenmesi, doğru bilginin paylaşılması adına da iletişimimizin kuvvetli olmasından yanayım” dedi.

Ziyaretten duydukları memnuniyeti dile getiren Konya Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Sefa Özdemir de Konya Valisi İbrahim Akın'a teşekkürlerini iletti. Konya özelinde bir sohbet havasında geçen ziyaret, hatıra fotoğrafıyla son buldu.

BAŞKAN PEKYATIRMACI KGC'Yİ ZİYARET ETTİ

Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, beraberindeki Başkan Yardımcısı Ali Düz ve Basın Müdürü Mehmet Samet Kazgan ile birlikte Konya Gazeteciler Cemiyeti'ni ziyaret etti. Cemiyet Başkanı Sefa Özdemir, Başkan Vekili Mustafa Tatlısu ve beraberindeki yönetim kurulu üyelerinin hazır bulunduğu ziyarette Başkan Pekyatırmacı, yeni dönem Selçuklu yatırımları ve Selçuklu için kısa, orta ve uzun vadede çizdikleri projeksiyona ilişkin bilgi verdi. Konya basınıyla sürekli dirsek teması halinde olduklarını ifade eden Başkan Pekyatırmacı, "Türkiye'nin en büyük ilçelerinden birine hizmet etmek, hem zorlukları hem de bazı kolaylıkları beraberinde getiriyor. Selçuklu için, Konya için yaptığımız tüm yatırım ve hizmetlerin duyurulması noktasında sizler de bizim en önemli paydaşımız oluyorsunuz. Birlikte hareket edebilme kabiliyetimizi güçlü bir şekilde sürdürmeye devam edeceğimize inanıyorum” diye konuştu.

KGC Başkanı Sefa Özdemir de ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek Konya kamuoyunu doğru ve olabildiğince hızlı bilgilendirmenin Konya basınının görevi olduğunu ve bu görevi en iyi şekilde yerine getirmenin gayreti içerisinde olduklarını ifade etti.

CEMİYET'TEN EMNİYET MÜDÜRÜ MAKSUT YÜKSEK'E ZİYARET

Konya Gazeteciler Cemiyeti, 7 Ocak 2025 tarihinde Konya İl Emniyet Müdürlüğü görevine atanan Maksut Yüksek'i makamında ziyaret ederek, yeni görevinin hayırlı olmasını diledi. Konya Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Sefa Özdemir, Konya basını hakkında İl Emniyet Müdürü Maksut Yüksek'e bilgi verdi. Başkan Sefa Özdemir ve beraberindeki yönetim kurulu üyelerinin gerçekleştirdiği ziyarette konuşan Maksut Yüksek, "Konya'ya atanalı çok kısa bir zaman olmuş olsa da ben aslında Konya'ya yabancı değilim. Sıklıkla gelip gittiğim, ziyaret ettiğim bir şehirdi. Dışarıdan bir gözle baktığımda Konya'nın genel olarak huzurlu ve sakin bir şehir olduğunu biliyordum. Biz de Konya'daki bu huzur ve güven ortamını korumak üzere görevlendirildik. Rabbim inşallah burada birlikte, huzur içerisinde çalışmayı ve yaşamayı nasip etsin. Bizim yaptığımız iş de sizin yaptığınız iş de çok kutsal. Kimsenin olmadığı yerde bizler varız. Umutların tükendiği noktada biz bulunuyoruz. Konya'nın huzuru ve güveni adına üzerimize düşen ne varsa yapmaya hazırız. Bu konuda birlikte çalışmaya da hazırız” diye konuştu.