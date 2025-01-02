Konya Büyükşehir Belediyesi işçi alımı yapacak! İşte başvuru şartları

Konya Büyükşehir Belediyesi 5 otobüs şoförü alacağını duyurdu. Selçulu Sızma Mahallesi ile Meram'a bağlı Hatunsaray ve İnlice-Kavak hattında görevlendirilecek otobüs şoförleri için başvurular açıldı. Başvurular 7 Ocak Salı günüa sona erecek.
Müracaat Koşulları
- Erkek adaylar için ilan tarihi itibariyle askerliğini yapmış olmak.
- Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak.
-İlanda belirtilen suçlardan mahkum olmamak
- En az ilkokul mezunu olmak.
- Şoför olarak çalışmaya bedenen ve ruhen elverişli olmak.
- Ehliyetine alkol, uyuşturucu madde vb. nedenlerden dolayı işlem yapılmamış olmak.
- Otobüs kullanabilir sürücü belgesine sahip olmak.
- SRC-1 veya SRC-2 belgelerinden en az birine sahip olmak.
- Geçerli psikoteknik belgesine sahip olmak.
- İlan da belirtilen başvuru yapılacak ilçe ve mahallede ikamet ediyor olmak.
- Başvuru tarihi itibariyle 24 yaşından küçük, 45 yaşından büyük olmamak.
Başvuruda istenen belgeler
1-T.C. Kimlik numarası yazılı bulunan nüfus cüzdanı ya da T.C. Kimlik Kartı
2-Son 6 ay içerisinde çekilmiş vesikalık fotoğraf
3-Yerleşim yeri belgesi (İkametgâh ilmühaberi)
4-Adli Sicil Belgesi (Konu kısmında Resmi Kurum ibaresi belirtilmeli)
5-Diploma
6-Vukuatlı Nüfus Kayıt Örneği (Tüm aile bireylerini gösterir)
7-Askerlik Durum Belgesi
8-Sürücü Belgesi (Ehliyet)
9-Psikoteknik Belgesi
10-SRC-1 veya SRC-2 Belgesi
11-SRC veya Psikoteknik belgesi olmayanlar için taahhütname
12-SGK Tescil ve Hizmet Dökümü / İşyeri Unvan Listesi (Barkodlu)
Başvuru Adresi: Başvuru şartlarını taşıyan adaylar, https://isbasvuru.konya.bel.tr/ adresinden başvurularını online olarak yapmaları gerekmektedir. Online başvuru sistemi haricinde başvuru kabul edilmeyecektir. Başvurular değerlendirildikten sonra uygun bulunan adaylar görüşmeye ve değerlendirilmeye davet edilecektir.