Konya Büyükşehir Belediyesi işçi alımı yapacak! İşte başvuru şartları

Konya Büyükşehir Belediyesi 5 otobüs şoförü alacağını duyurdu. Selçulu Sızma Mahallesi ile Meram'a bağlı Hatunsaray ve İnlice-Kavak hattında görevlendirilecek otobüs şoförleri için başvurular açıldı. Başvurular 7 Ocak Salı günüa sona erecek.

Müracaat Koşulları

- Erkek adaylar için ilan tarihi itibariyle askerliğini yapmış olmak.

- Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak.

-İlanda belirtilen suçlardan mahkum olmamak

- En az ilkokul mezunu olmak.

- Şoför olarak çalışmaya bedenen ve ruhen elverişli olmak.

- Ehliyetine alkol, uyuşturucu madde vb. nedenlerden dolayı işlem yapılmamış olmak.

- Otobüs kullanabilir sürücü belgesine sahip olmak.

- SRC-1 veya SRC-2 belgelerinden en az birine sahip olmak.

- Geçerli psikoteknik belgesine sahip olmak.

- İlan da belirtilen başvuru yapılacak ilçe ve mahallede ikamet ediyor olmak.

- Başvuru tarihi itibariyle 24 yaşından küçük, 45 yaşından büyük olmamak.

Başvuruda istenen belgeler

1-T.C. Kimlik numarası yazılı bulunan nüfus cüzdanı ya da T.C. Kimlik Kartı

2-Son 6 ay içerisinde çekilmiş vesikalık fotoğraf

3-Yerleşim yeri belgesi (İkametgâh ilmühaberi)

4-Adli Sicil Belgesi (Konu kısmında Resmi Kurum ibaresi belirtilmeli)

5-Diploma

6-Vukuatlı Nüfus Kayıt Örneği (Tüm aile bireylerini gösterir)

7-Askerlik Durum Belgesi

8-Sürücü Belgesi (Ehliyet)

9-Psikoteknik Belgesi

10-SRC-1 veya SRC-2 Belgesi

11-SRC veya Psikoteknik belgesi olmayanlar için taahhütname

12-SGK Tescil ve Hizmet Dökümü / İşyeri Unvan Listesi (Barkodlu)

Başvuru Adresi: Başvuru şartlarını taşıyan adaylar, https://isbasvuru.konya.bel.tr/ adresinden başvurularını online olarak yapmaları gerekmektedir. Online başvuru sistemi haricinde başvuru kabul edilmeyecektir. Başvurular değerlendirildikten sonra uygun bulunan adaylar görüşmeye ve değerlendirilmeye davet edilecektir.

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