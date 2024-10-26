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Konya Büyükşehir Belediyesi Milli Teknoloji Hamlesi’ne katkıda bulunuyor!

Sibel Elmas
Muhabir
Konya Büyükşehir Belediyesi Milli Teknoloji Hamlesi’ne katkıda bulunuyor!
Konya Büyükşehir Belediyesi’nin Milli Teknoloji Hamlesi’ne katkıda bulunmak için hayata geçirdiği Kapsül Teknoloji Platformu tarafından desteklenen takımlar, 16. MEB Robotik Yarışması’nda önemli başarılara imza attı. Yarışmada Konya’ya kazandırılan 8 ödülden 5’i Kapsül Teknoloji Platformu’nun desteklediği takımlardan geldi.

Konya Büyükşehir Belediyesi Kapsül Teknoloji Platformu tarafından desteklenen takımlar, 16. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) Robotik Yarışması'na damga vurdu.

Türkiye'nin teknoloji tabanlı geleceğini şekillendirmek, gençleri ulusal ve uluslararası düzeyde başarıya taşımak amacıyla bu yıl MEB Robotik Yarışması'nın 16'ncısı Erzurum'da düzenlendi.

Yarışmada Konya'ya kazandırılan 8 ödülden 5'i Kapsül Teknoloji Platformu'nun çeşitli ortaokul ve liselerde desteklediği takımlardan geldi. Farklı kategorilerde zorlu rakiplere karşı verilen mücadele sonucunda; "Su Altı” kategorisinde Karatay Fen Lisesi ikinci, Karatay Bilsem üçüncü, "Tasarla Çalıştır” kategorisinde Kılıçarslan MTAL üçüncü, "Tozkoparan” kategorisinde Karatay Bilsem ikinci, Selçuklu KTP Süleyman Çelebi Ortaokulu üçüncülük elde etti.

KAPSÜL TEKNOLOJİ PLATFORMU'NDAN MİLLİ TEKNOLOJİ HAMLESİ'NE TAM DESTEK

Konya Büyükşehir Belediyesi bünyesinde faaliyetlerini sürdüren Kapsül Teknoloji Platformu, gençlerin potansiyellerini en üst düzeyde kullanmalarına destek vererek, kendilerini geliştirme imkanı sunuyor.

Teknoloji ve inovasyonun yaygınlaştırılmasına yönelik çalışmalar yürüten Kapsül Teknoloji Platformu, yarışma kapsamında desteklediği takımlara atölye ve çalışma alanlarından teknik eğitim ve kamplara, mekanik üretim desteğinden ekipman ve mentorluk hizmetlerine kadar geniş kapsamlı destek sağlıyor.

Kapsül Teknoloji Platformu, elde edilen başarılarla gençlerin teknolojiye olan ilgisini artırmak ve onları daha büyük başarılara yönlendirmek adına desteklerine devam edecek.

(Sibel Elmas)

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